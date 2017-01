Carlos Calero: "Se está creando una 'burbuja' hotelera inmobiliaria que da bastante miedo"

Lo que usted dice es de que los precios de los edificios son mas caros de lo que usted cree que deberian, aun asi como mismo has dicho usted no parara de expandirse en españa y el año pasado has creado una sociemi dedicada a eso mismo, comprar edificios y poner hoteles...,



Es como decir, nos vamos a caer de un puente y no paras de caminar a el..., en serio, yo entiendo que en el sector del turismo se esta acelerando en españa por diversos factores, pero los precios del suelo esta aun lejos del nivel pre-crisis.



los precios de los hoteles en alojamiento es la mitad en españa que en europa del norte, luego aun queda margen, y es ese precio bajo lo que hace que españa sea competente.



asi que, haz lo que usted dice que quiere hacer de internacionalizarse, y no anda mareando la perdiz con los precios, si algun dia se regularizan como yo creo que lo hara, ya os pasara factura, mientras tanto no hagas populismo del malo.