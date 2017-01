La calle comercial más cara de España es ocho veces más barata que la de Nueva York

Alquilar un local en la Quinta Avenida cuesta 29.000 euros por metro cuadrado

La más cara de Barcelona es Portal de l?Ángel y cuesta 3.300 euros por metro cuadrado

Avenida de los Campos Elíseos en París

La Quinta Avenida de Nueva York es la calle más cara según el ranking mundial del informe Main Streets Across the World de Cushman & Wakefield, seguida por Causeway Bay de Hong Kong y los Campos Elíseos de París. A cierre de 2016, España ocupa el puesto número 14 del ranking mundial, por delante de las principales calles de Ámsterdam, Estambul o Singapur, con la calle Portal de l?Àngel, de Barcelona en primer lugar.

Y es que si una marca quiere estar en las principales calles prime de una ciudad tiene que pagar su ubicación a precio de oro. Por ejemplo, en la Quinta Avenida de Nueva York, el precio medio de alquiler comercial es de 29.065 euros por metro; en Causeway Bay de Hong Kong, el precio es de 27.884 euros por metro y en los Campos Elíseos de París, de 13.255 euros el metro.

Le sigue Londres, con la calle New Bond Street a 12.433 euros por metro; en Tokyo la calle Ginza es la más comercial a un precio de 12.102 euros y en Italia está la calle Vía Montenapoleone, en Milán, a 12.000 euros por metro. Precios muy por encima de lo que se puede pagar en España.

En España, la calle Portal de l?Àngel, en Barcelona, registra el precio de alquiler comercial más caro a 3.300 euros por metro y la segunda vía más cara de España es la calle Preciados de Madrid, con un precio que ronda los 3.060 euros por metro. "En este mercado, los operadores siguen activos y selectivos y buscan las mejores calles del mundo. Se han dado casos de esperar hasta 10 años hasta conseguir un local en la calle principal de la ciudad", afirma Robert Travers, director de agencia retail en España de Cushman & Wakefield.

¿Cómo se determina cuáles son las calles más comerciales en una ciudad?: "La selección de las calles más comerciales en una ciudad viene marcada por el turismo. El recorrido turístico de edificios emblemáticos es lo que va marcando el comercio y la restauración. En definitiva, donde hay más flujo de turistas se concentran las calles más comerciales y eso será así siempre. Si en Madrid se hace al final de forma permanente la peatonalización de la Gran Vía no cabe duda que esto conllevará un efecto positivo en el comercio y será una de las calles más transitadas y con ello una de las calles más comerciales", explica Sergio Fernandes, director del área de retail de Jones Lang LaSalle.

A día de hoy, en Madrid, la calle Serrano se sitúa por delante de la Gran Vía con un precio por alquiler comercial de 2.880 euros por metro y Gran Vía, de 2.820 euros por metro. Le siguen la calle de Ortega y Gasset, con 2.600 euros por metro; la calle de Fuencarral, con 2.100 euros por metro y la calle Goya, con 2.040 euros por metro.

El auge continuo de turistas que está experimentando la Ciudad Condal ha catapultado el precio de alquiler de los locales de las vías más comerciales. Los precios de Portal de l?Àngel han crecido 1,9 por ciento respecto al año anterior, mientras que la subida más destacada la ha protagonizado Passeig de Gràcia con un 6,5 por ciento más.

Para Robert Travers, "España confirmó este año la consolidación de su crecimiento económico y el sector retail sigue siendo un pilar fundamental. De hecho, España es el segundo país del mundo donde más ha crecido el gasto, por detrás de China, y por encima de Reino Unido y Estados Unidos".

La tendencia de este sector para este nuevo año que acabamos de estrenar es positiva; "el hándicap es la disponibilidad de locales en zona prime, que no hay para satisfacer la fuerte demanda y esto hace que a mayor demanda y menor oferta las rentas suban. Aunque es difícil dar una cifra concreta ya que muchos de los locales están en manos de pequeños propietarios, pero se podría decir que han subido entre un 5 y un 7 por ciento", apunta Sergio Fernandes.

Disponibilidad de locales

Este sector ha salido inmune de la crisis, ya que incluso estando en crisis los expertos del sector aseguraban que las rentas seguían subiendo. "La clasificación de las principales calles no va a cambiar. Podrán cambiar los puestos entre unas y otras del ránking, pero siempre serán las mismas. Las marcas buscan estar en las mejores calles. En España una marca tarda en entrar entre dos y tres años, pero no buscan calles alternativas; si no pueden entrar en la ubicación que quieren, se van a otro país. En estos momentos, en Madrid la disponibilidad es nula. No hay ni un local vacío en las principales calles más comerciales", afirma Robert Travers.

Otra tendencia que cada vez vemos más en el mercado es el concepto flagship store, que fue importado de Estados Unidos y se puede traducir como el buque insignia de una marca. Se trata de espacios muy grandes para ofrecer todo el catálogo de productos disponibles de la marca. Además, están siempre situadas en las calles más emblemáticas y comerciales de las grandes ciudades. A la hora de escoger el espacio adecuado para las flagships, se suele optar por edificios con una arquitectura significativa.

El diseño de este tipo de locales está cuidado al detalle, pues se trata de vender la imagen de la firma, ya que el objetivo principal de las flagships no es que los clientes compren más sino, principalmente, venderles una imagen de marca. Por este motivo, el diseño de estas tiendas debe transmitir los valores de la firma. "Con la nueva normativa de cambios de uso a todas las plantas de un edificio ahora se puede poner en práctica este modelo y este año veremos cómo se extiende más esta tendencia flagships en España ocupando un edificio", explica Sergio Fernandes.

Robert Travers ve 2017 un buen año para el sector: "La demanda seguirá fuerte. pero cada vez es más selectiva si lo comparamos con los dos últimos años; habrá un crecimiento de rentas, pero más moderado. Los operadores seguirán demandando las principales calles porque son las más transitadas y el sector seguirá ligado al turismo".

