Los consumidores están más preocupados por el cibercrimen que por el crimen físico mundial, según Sophos

16/01/2017 - 13:00

Sophos(LSE: SOPH), líder global en seguridad para protección de redes y endpoints, ha anunciado los resultados de una encuesta reciente donde se ha preguntado a los consumidores por sus conocimientos sobre phishing, ransomware, malware, spyware, ataques y otras ciberamenazas. Significativamente, la encuesta revela que los consumidores están más preocupados por el cibercrimen que por la delincuencia física mundial.

De los encuestados, al 63% les preocupan las pérdidas económicas debido a una violación de los sistemas, el 61% se muestra preocupado de que los cibercriminales se apoderen de su ordenador para enviar campañas de spam y malware a sus contactos y a otras personas inocentes, y al 58% les preocupa que los ciberdelincuentes inutilicen sus equipos. En contraste, a un 46% les preocupa que les roben, agredan físicamente o entren en su coche, al 52% les preocupa que su casa sea robada y el 56% de los encuestados se muestra preocupado por el terrorismo. El estudio, encuestó a 1.250 consumidores en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza.

"La gente sabe cómo proteger su hogar o su automóvil o perciben que tienen el entorno físico cubierto. Mientras que los ciberdelincuentes son invisibles y el mundo del crimen virtual es impredecible y complicado, especialmente cuando se trata de ciberamenazas como el phishing y el ransomware.", dice John Shaw, vicepresidente de Enduser Security Group de Sophos. "Los ataques de hoy en día suelen comenzar desde sitios web legítimos que han sido hackeados (sin conocimiento de la gente que los visita) o por phishing, enviando correos falsos diseñados para parecer reales, incitando a los consumidores a que abran documentos infectados o hacer clic en URLs malintencionadas. Una vez que los usuarios involuntariamente han hecho clic, el ransomware se ejecuta en segundo plano y, a continuación, bloquea y hace rehenes sus archivos personales, fotos y otros datos valiosos hasta que se paga el dinero a los criminales.

A pesar de la preocupación general mostrada por la ciberdelincuencia entre los consumidores encuestados, la concienciación sobre el phishing y el ransomware sigue siendo relativamente baja. El 47%, casi la mitad, no están familiarizados con el phishing o lo perciben como una amenaza baja, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que el phishing es el método de ataque número uno utilizado para obtener acceso a la información personal. Más del 30% de los encuestados consideran que están extremadamente desprotegidos, se muestran inseguros de estar protegidos o ignoran completamente los ataques de phishing. El 31% de los encuestados dijeron que no están familiarizados con el ransomware o lo perciben como una amenaza menor.

"Aquellos que están dentro de los círculos de ciberseguridad saben que el ransomware se ha convertido en un negocio lucrativo de miles de millones de dólares para todo un ejército de ciberdelincuentes que usan kits de herramientas desarrolladas por "superhackers". Estos kits de herramientas ponen técnicas avanzadas de exploits al alcance de cualquier persona de mentalidad criminal que esté mínimamente instruida en informática para llevar a cabo ciberataques fácilmente.", die Shaw. "Es hora de que los consumidores sepan más sobre los trucos y el negocio de los ciberdelincuentes y cómo sus amenazas están en constante evolución".

No sorprende que el malware tradicional y el spyware (ciberamenazas que han estado con nosotros durante mucho tiempo) se perciban como las mayores amenazas. Un 59% del total de encuestados opinan que el malware es una amenaza extremadamente grande y para un 54% el spyware también es considerada amenaza considerablemente grande.

"Los consumidores son los más vulnerables al ransomware, al malware y al spyware, porque a diferencia de lo que sucede en el trabajo, no tienen un departamento de TI mirando por encima de sus hombros y gestionando su ciberseguridad como parte de una tarea a tiempo completo.", señala Shaw. "En muchas casas hay una persona que ofrece ‘soporte TI’ a familiares y amigos, dentro y fuera del hogar, pero esa persona no siempre está del todo segura de saber lo que debería hacer o de si tiene el tiempo para hacerlo."

La falta de concienciación también pone a los demás en riesgo

El 55% de encuestados por Sophos dicen asesorar a otra persona (cónyuge, hijos, amigos, padres, y demás familiares y conocidos) sobre cómo mantener protegidos sus ordenadores contra el malware y los ataques cibercriminales. De estas personas que asesoran a terceros, un 14% no está realmente segura de haber llevado a cabo una copia de seguridad de forma correcta ni tampoco de ser capaces de poder recuperar los datos en caso de darse una brecha de seguridad en dichos ordenadores. El 18% de quienes asesoran a otros reconoce no estar seguro del todo de lo que hace, por lo que finalmente en total hasta un 32% de personas que confía su ciberseguridad a otros es potencialmente vulnerable a una violación de datos.

"Hacer copias de seguridad e instalar una protección avanzada para PCs y Macs son cosas que todos deberíamos hacer, como poner la alarma de casa o en el coche y cerraduras en las puertas. También deberíamos ser mucho menos confiados en el mundo online. Estar atentos a los correos electrónicos, si no estamos absolutamente seguros de quién nos lo envió y de por qué, consultar con los remitentes primero, y si somos escépticos, simplemente eliminarlos ", apunta Shaw. "Estos son algunos de los principales consejos que los consumidores y los proveedores de TI locales deben utilizar como prácticas recomendadas para mantenerse seguros online".

Además, el 11% de quienes asesoran sobre la ciberseguridad del ordenador de otros no están seguros de que esos equipos estén protegidos contra ciberdelincuentes y virus, mientras que un 14% de encuestados reconoce no tener ni idea de si realmente están o no protegiendo adecuadamente los ordenadores de otros. Esto significa que hasta un 25% de los ordenadores domésticos administrados por otras personas, según demuestra la encuesta de Sophos, son vulnerables a la ciberdelincuencia, incluyendo el phishing y el ransomware.

Los datos de la encuesta de Sophos demuestran la necesidad de una ciberseguridad remota basada en la nube, como Sophos Home, que permite a la gente administrar fácilmente la protección de múltiples ordenadores y de múltiples personas desde un único panel de control.

Sophos Home es una solución gratuita que combina antivirus y bloqueo de URLs para proteger los ordenadores personales y los Macs contra el malware, virus, ransomware y sitios web inapropiados. Los usuarios pueden administrar la seguridad de hasta 10 equipos desde cualquier navegador, incluyendo PCs y Macs en ubicaciones remotas.

Sophos encuestó a 1.250 consumidores mayores de 18 años en Estados Unidos (500), Reino Unido (500), Alemania, Suiza y Austria (250) durante septiembre de 2016. ReRez Research (Dallas, Texas), firma independiente de investigación de mercado, llevó a cabo el estudio.

Toda la información sobre la encuesta está disponible en el blog de Sophos. Infografías de la encuesta, además de capturas de pantalla sobre ransomware y phishing de SophosLabs, están disponibles bajo petición.

