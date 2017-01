Trump amenaza a BMW con un impuesto fronterizo para los vehículos construidos en México

Este hombre va a hacer quebrar su pais en menos de 20 años, por hacer un empleo que esta muerto, un empleo que depende de las maquinas y no de los hombres, la automatizacion esta ya siendo, con este personaje nadie quiere tener a nadie trabajando, en 20 años habra menos empleo que el ahora esta generando.



TRUMP, lo que hay que generar es riqueza = libre comercio (asi es como usa se hizo grande)



TRUMP, lo que hay que generar es empleos derivados de la TECNOLOGIA, y no mano de obra, y trump, la tecnologia no se produce, se exporta sin limites porque no vas a decir que se desarrolle en tu pais.



TRUMP, hay que hacer energia renovables, que en menos de 10 años, ya no sera eficiente la gafolina/energia renovable, y con esa inmensa deuda que tienes no podreis cambiarlo rapido.







TRUMP, ni china ni mexico es el problema, lo es la educacion de los cuarentones de su pais que no saben programar nada ni saben de tecnologia.