Pedro Almodóvar, al borde de un ataque de nervios: todo su grupo está en pérdidas

Pérdidas y eso que se subvencionan las peliculas!!!. El problema de muchos directores españoles es que piensan las peliculas como obras de arte que algun dia serán estudiadas en las mejores escuelas de cine. Y no digo que eso esté mal, pero el cine como cualquier otro negocio necesita generar pasta, y con esa filosofía no consiguen enganchar al público. Afortunadamente empiezan a verse directores que hacen otro tipo de historias mas entretenidas.



Por otra parte alegrarse de los malos resultados economicos o insultar a este hombre, cuando solo ha hecho declaraciones politicas pero sin faltar al respeto a nadie, no me parece correcto. Máxime cuando ha llevado el nombre de españa por todo el mundo.