Los chinos descubren por fin cómo fabricar puntas de bolígrafo

¿Dictadura? Yo pensaba que para hablar de dictadura hacia falta un dictador. En China los ministros elegidos por méritos acumulados. Entre el presidente (reelegido cada 8 años) y sus 10 primeros ministros hay 9 científicos o ingenieros que han destacados por sus logros a lo largo de su vida.



Igualito que en España donde un tonto que no ha salido de las faldas del partido y que no ha trabajado en toda su vida puede llegar a presidente (Felipe Gonzales, Aznar-Blesa-Rato, Zapatonto, Rajoiciño,...).



Por cierto a mi me gustaría vivir en una dictadura donde los ingenieros cobran más de 6000 euros al mes aunque no es anormal que llegen a los 10.000 y salen de trabajar a las 6 de la tarde. Es lo que tiene vivir gobernado por gente competente que no se dedica a tirar el dinero a la basura en alimentar el voto de los jubilados, los pensionistas y los amigos de Florentino Perez.



Por cierto China invertía 300.000 millones de euros en energías renovables Y RENTABLES. Españistan se gastará lo mismo en pajarracos vacíos Madrid-ninguna parte y plaquitas solares mantenidas con impuestos.