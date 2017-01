José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, condenado a año y medio de cárcel

Hay que entenderlo.Si fuera un robagallinas, un proleta, que se hubiera llevado una cartera, vale, 8 años y en celda de castigo.



Pero a gente bien de toda la vida no se la debe estigmatizar por un error de 500.000€, que practicamente para él no era dinero.



O si no, caeremos en el bolivarianismo radical y extremista que nos quiere quitar lo que hemos conseguido. Mucho me parece incluso, aunque no toque la carcel.



Que estamos en España, y aquí siempre ha habido clases.