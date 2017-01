Las excepciones al récord de pasajeros de Aena: once aeropuertos pierden más de la mitad de sus viajeros desde 2007

Aquí parece que algunos no han viajado nunca fuera de España.



En algunas ciudades europeas de 25.000 habitantes hay aeropuertos con vuelos internacionales y no deficitarios.



¿Los hay en España? No



En dichos aeropuertos operan compañías de vuelo low cost.



Los vuelos son directos, o de escala técnica.



¿Por qué no se utilizan en España estos aeropuertos pequeños de la misma manera?



¿Quién no ha viajado a un aeropuerto pequeño en medio de la nada, pensando que iba a una capital europea, pero resulta que el aeropuerto estaba a 70km de la ciudad?



¿Por qué no se aplica este modelo en alguno de estos aeropuertos pequeños que tenemos en España?



Quizá repartiendo el tráfico aéreo de otra manera, podría reducir el coste o al menos aprovechar la infraestructura a largo plazo.