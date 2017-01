Así se devolverá el dinero de las 'cláusulas suelo': el mecanismo extrajudicial del Gobierno, al detalle

..... y por favor, entre mi empresa y yo tenemos un contrato de trabajo, la empresa me da un salario y yo le doy mi trabajo. No quiero ningún intermediario parásito en la relación con mi empresa que me penalice por disponer de mi dinero. ¿comprenden?. Si ustedes quieren tener un control fiscal, no quieren dinero físico, quieren saber en que me gasto el dinero..... pues inventen una fórmula que no me obligue a hacer negocios con ladrones y forajídos, me están ustedes obligando a contratar con un banco si quiero obtener el fruto de mi trabajo... Si ustedes quieren tener el control de todo el movimiento del dinero creen una oficina de pagos, un banco público o lo que sea o como mal menor prohíban cualquier tipo de comisiones en las cuentas nóminas, aunque para mí es preferible no tener nada que ver con estos .... mejor me callo. A usted si le gusta cobrar por el banco privado, pues hágalo, pero a mí no, no quiero que secuestren mi dinero...