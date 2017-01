Cemex y Best se disputan la filial checa de traviesas de OHL

La cementera mexicana y el grupo checo se interesan por ZPSV

Cemex y Best figuran como los dos principales interesados para adquirir a OHL su filial especializada en la fabricación de traviesas para líneas de tren en la República Checa, OHL ZPSV, según señalan fuentes conocedoras de la operación. La compraventa está valorada en alrededor de 50 millones de euros. Esta desinversión forma parte del plan por el que el grupo que preside Juan Villar-Mir pretende ingresar 300 millones de euros en el primer trimestre del año y que incluye el Complejo Canalejas, en Madrid, y el Proyecto Mayakobá, en México.

La gigante del cemento mexicano Cemex y el grupo Best, el mayor fabricante checo de materiales de construcción fundado por el empresario Tomás Brezina, ya han mantenido conversaciones con OHL por ZPSV, un activo no estratégico con varias fábricas de traviesas de ferrocarril en la región. Son las mejor posicionadas para hacerse con esta filial, aunque no son las únicas que han mostrado interés.

Esta desinversión no varía su apuesta por el país, donde a través de OHL ZS concentra el negocio de construcción. Sin ir más lejos, la constructora que dirige el consejero delegado Tomás García Madrid se ha reforzado recientemente con la adjudicación de dos contratos de construcción por casi 100 millones.

Para OHL, República Checa, donde está presente desde 2003, es uno de los ochos países estratégicos incluidos en su plan 2015-2020, junto con Estados Unidos, México, Canadá, España, Perú, Colombia y Chile. No en vano, junto con los países de su área de influencia, representa el 3,7% de la cartera de negocio a corto plazo, según los datos acumulados por el grupo al cierre de los nueve primeros meses del año. Este porcentaje equivale aproximadamente a 217 millones de euros, por lo que los últimos contratos adjudicados permitirán al grupo español incrementar sustancialmente su actividad en esta región.

El plan de desinversiones de OHL, con el que pretende ingresar al menos 300 millones, dio en diciembre un primer paso con la venta del complejo turístico Mayakobá, en México. El grupo ha acordado con la firma mexicana de hoteles de lujo RLH traspasarle una parte del proyecto por hasta 218 millones. A esto se sumarían los cerca de 50 millones de ZPSV y lo que se embolse por la venta del 40% de su participación en Canalejas (el 14% del total), cuyo cierre podría demorarse hasta febrero.

