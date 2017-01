OVH se convierte en Red Hat Certified Cloud and Service Provider

12/01/2017 - 14:20

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial, ha anunciado la incorporación de OVH al programa Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP), ofreciendo a los clientes y proveedores de software independientes (ISVs) toda la confianza en la implantación de proyectos de TI de nueva generación basados en las soluciones de Red Hat. Como CCSP de Red Hat, OVH puede utilizar las tecnologías de Red Hat en sus centros de datos y dar a sus clientes acceso a soluciones más seguras, flexibles y abiertas para sus proyectos de infraestructura, incluyendo la arquitectura híbrida y en contenedores.

OVH es una empresa francesa que ofrece servicios de TI a más de un millón de clientes a nivel mundial a través de sus 18 centros de datos ubicados en Europa y Canadá. Sus actividades comerciales le han ayudado a convertirse en un proveedor líder de hosting tanto en Europa como a nivel mundial.

La certificación significa que las soluciones de Red Hat estarán disponibles en todos los centros de datos gestionados por OVH a nivel mundial, complementados con un soporte técnico de primera línea. Como resultado de la certificación, OVH tiene la intención de dirigirse a las grandes empresas, para quienes el soporte a largo plazo y los servicios asociados son consideraciones importantes a la hora de elegir un proveedor. Este acuerdo permitirá a OVH desarrollar nuevos tipos de ofertas, incluidas soluciones basadas en bare metal, a la vez que proporciona integración con las tecnologías de Red Hat, una consideración importante para numerosos clientes.

Los modelos de proveedores cloud se han expandido más allá de las cloud públicas multi-usuario hacia la creación de cloud privadas, la infraestructura basada en contenedores Linux y las soluciones de Platform-as-a-Service (PaaS). El programa Red Hat CCSP fue creado para dar flexibilidad adicional y ayudar a los proveedores de soluciones a satisfacer mejor las necesidades de los clientes respecto a las tecnologías de cloud de Red Hat. Con un Red Hat Certified Cloud and Service Provider, los clientes y partners que utilizan aplicaciones de desarrollo propio o aplicaciones de terceros certificadas para Red Hat Enterprise Linux y otras soluciones de Red Hat pueden confiar en que estas aplicaciones funcionarán como se esperaba cuando se usan en clouds públicas o proveedor de servicios gestionados.

La denominación Red Hat Certified Cloud and Service Provider se otorga a los partners de Red Hat después de la validación por parte de la compañía. Cada proveedor debe cumplir unos requisitos de pruebas y certificación para demostrar que pueden proporcionar un entorno seguro, escalable, compatible y coherente para las implementaciones de cloud empresarial. El programa unificado a escala global proporciona a los clientes, ISVs y partners la confianza de que los expertos de Red Hat han validado una determinada solución para que las implementaciones puedan comenzar con una base sólida.

Renaud Zalmanski, Vicepresidente de Ventas, OVH

"Este acuerdo allana el camino al desarrollo de más ofertas que involucren a otros partners en el ecosistema de Red Hat. Con el tiempo, OVH está buscando desarrollar soluciones de Software as a Service (SaaS) trabajando junto con otros partners certificados de Red Hat".

Mike Ferris, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Red Hat

"Estamos muy contentos de trabajar con OVH como Red Hat Certified Cloud and Service Provider y miembro del ecosistema de partners de Red Hat. Nos comprometemos a ofrecer a los clientes y desarrolladores una amplia elección en cloud, y la clave para esa visión es construir un ecosistema fuerte de partners que permita a los usuarios construir e implementar las mejores aplicaciones posibles. Estamos deseando continuar la colaboración con OVH y utilizar sus servicios de cloud con Red Hat".

