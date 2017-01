TA Associates completa inversión en think project! GmbH

12/01/2017 - 13:20

- Business Wire

TA Associates, una de las principales empresas de capital privado a nivel mundial, ha completado una inversión en think project! GmbH, proveedor de software de colaboración y flujo de trabajo intraempresarial para los sectores de la construcción y la ingeniería. No se han desvelado las condiciones financieras de la transacción.

Fundada en 2000, think project! ofrece una plataforma SaaS multipropietario que utilizan más de 100.000 usuarios en 8.000 proyectos en 40 países. think project! ofrece un entorno de datos comunes disponible y modelable para proyectos de construcción e ingeniería. La cartera de soluciones integral y muy flexible cuenta con tecnología de vanguardia. Las soluciones de think project! permiten el modelado de la información (BIM), ofrecen interfaces de programas de aplicaciones (API) para una estrecha integración con otras aplicaciones empresariales y se puede acceder a ellas mediante numerosos puntos de contacto y dispositivos. think project! ayuda en la actualidad a propietarios de activos y contratistas generales en más de 20 sectores, incluidos los sectores energético y de automoción, infraestructuras y proyectos gubernamentales. La empresa cuenta con aproximadamente 200 empleados repartidos en su sede central en Múnich, en su centro de I+D en Berlín y en las oficinas de ventas regionales en España, Polonia, Austria, Holanda y Francia.

“Creemos que think project! es una empresa excepcional que se ha consolidado como proveedor líder en un sector relativamente único y con un rápido crecimiento", afirma J. Morgan Seigler, director gerente de TA Associates, que se incorporará al Consejo de Administración de think project!. “Con la dirección de Thomas Bachmaier y su experimentado equipo directivo, think project! ha disfrutado de un crecimiento fuerte en su mercado alemán principal y a escala internacional. Estamos encantados de asociarnos con una empresa con unas bases tan sólidas y acogemos con agrado la oportunidad de poder ayudar a la evolución continua de think project!.”

“Desde nuestra fundación, think project! se ha esforzado por atender a sus clientes y ayudarles a conseguir sus objetivos canalizando sus necesidades individuales", afirma Thomas Bachmaier, CEO y co-fundador de think project!. “Nos gustaría dar las gracias al co-fundador y anterior inversor, WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, por su histórico respaldo y estamos seguros que nuestra nueva alianza con TA Associates ayudará a reforzar nuestra marca y consolidar nuestro crecimiento. Estamos encantados de comenzar a trabajar con una firma con tanta experiencia y prestigio como TA y esperamos poder beneficiarnos de sus valiosos análisis y apoyo".

Frost & Sullivan prevé que el mercado potencial mundial del software de colaboración en el sector de la construcción se situará en $5.600 millones, con una penetración de mercado de menos del 10%, lo que implica un tamaño del mercado actual de aproximadamente $500 millones. Según la investigación de PwC, se prevé que el mercado mundial de construcción de infraestructuras aumente un 6,5% anualmente a $9 billones en 2025.

"Como nuestras actividades se concentran en la inversión en negocios rentables, el desarrollo de software de construcción es un sector muy atractivo para TA", añade Naveen A. Wadhera, socio director de TA Associates. "Gracias a su presencia consolidada en Alemania y su aceleración en España, Polonia, los países del Benelux y en otros lugares, creemos que think project! está muy bien posicionado como líder del mercado en Europa continental. "Estamos deseando trabajar con el equipo directivo de think project!, aprendiendo de su éxito hasta la fecha y reforzando la expansión de la empresa a través del crecimiento orgánico e inorgánico".

GCA Altium ha actuado como asesor financiero y Noerr LLP como asesor legal de think project! Willkie Farr & Gallagher LLP ha sido asesor legal de TA Associates.

Acerca de think project! GmbH

Fundado en 2000, think project! es una solución en la nube para la colaboración entre empresas y la gestión de la información, adaptada a las necesidades de los proyectos de construcción e ingeniería. El nombre think project! proviene de una solución de software flexible, que se puede adaptar a las necesidades personales sin gran esfuerzo y a un equipo de especialistas que implementaron la colaboración entre empresas, según las necesidades individuales de los clientes. think project! ofrece un entorno de datos comunes de acceso inmediato para todos los participantes del proyecto, lo que permite unos procesos de colaboración interempresariales efectivos y la conexión de la información y los datos. Para más información, visite www.thinkproject.com.

Acerca de TA Associates

TA Associates es una de las empresas de capital privado más importantes y con más experiencia a nivel mundial. La firma ha invertido en más de 470 empresas en todo el mundo y ha reunido capital por valor de 24.000 millones de dólares. Con oficinas en Boston, Menlo Park, Londres, Bombay y Hong Kong, TA Associates dirige adquisiciones y recapitalizaciones minoritarias de empresas rentables en fase de crecimiento en varios sectores: consumo, servicios empresariales y financieros, atención sanitaria y tecnología. Para obtener más información sobre TA Associates, visite www.ta.com.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD