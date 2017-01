Tyco lleva el control de acceso al teléfono móvil con EntraPass 7.10

12/01/2017 - 12:20

Tyco Integrated Fire & Security, empresa líder mundial en soluciones de seguridad y protección contra incendios, presenta la última versión de su software de seguridad EntraPass de Kantech con la nueva aplicación móvil Go Pass de EntraPass que permite a los usuarios de tarjetas de acceso utilizar sus teléfonos móviles como una credencial de control de acceso. El software EntraPass 7.10 también incluye actualizaciones de su integración con Microsoft Windows Active Directory que ahora sincroniza automáticamente a los usuarios y extiende la aplicación EntraPass Go Install a los usuarios de Android.

Usando la aplicación móvil Go Pass de EntraPass, los usuarios de tarjetas pueden acceder a las puertas simplemente presionando el icono de la puerta en la aplicación en el momento en que se acercan a la puerta o desde cualquier parte del mundo. Mediante Wi-Fi o conexión móvil, la aplicación se comunica directamente con el servidor del sistema de control de acceso, lo que permite a las organizaciones aprovechar su infraestructura de lectores de tarjetas existentes y ahorrar en el coste de los nuevos lectores de tarjetas requeridos con otras tecnologías de credenciales móviles.

Con la aplicación móvil Go Install de EntraPass, los instaladores con dispositivos Android pueden configurar los controladores de puertas KT-1 y KT-400 con un solo toque a través de un dispositivo móvil. Utilizando una exploración de código QR que actualiza automáticamente la dirección del controlador de puerta y el número de serie, la instalación es más rápida y se elimina el potencial de errores que supone introducir los datos manualmente. La aplicación proporciona un proceso de puesta en marcha que ayuda a garantizar que ningún dispositivo se quede sin configurar. La aplicación también permite almacenar imágenes y notas que ayudarán con las revisiones posteriores. Asimismo facilita la posibilidad de instalar y asociar cámaras compatibles con Exacq y dispositivos DSC PowerSeries Neo. Entre las nuevas funciones que incluye la aplicación está la posibilidad de editar relés, entradas y ver eventos.

Esta nueva versión de EntraPass se ha diseñado con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes un manejo sencillo e intuitivo del sistema, brindándoles la eficiencia y flexibilidad requeridas en sus operaciones diarias. Con EntraPass 7.10, los usuarios finales  se benefician de una mayor funcionalidad en credenciales móviles y configuración en un solo toque que permite ahorros significativos en hardware y tiempo de instalación.

El software permite una fácil migración de los controladores Kantech existentes a los nuevos controladores Kantech sin tener que reprogramar los niveles de acceso, disparadores, gráficos, informes o excepciones de puerta. Esto permite migrar fácilmente un KT-200 o KT-300 en un KT-400 o un KT-100 en un KT-1.

EntraPass 7.10 permite a los usuarios administrar las integraciones de cerraderos inalámbricos ASSA ABLOY Aperio a través del cliente Web de EntraPass. La aplicación EntraPass Go ahora incluye un rediseño de acciones rápidas de relés y entradas.

Para obtener más información, visite Kantech en www.kantech.com

Acerca de Tyco Integrated Fire and SecurityÂ

Tyco Integrated Fire and Security, parte de Johson Controls, diseña, instala y mantiene sistemas contra incendios y sistemas de seguridad electrónicos para clientes residenciales, empresariales y gubernamentales. La cartera de Tyco Integrated Fire and Security incluye alarmas antiintrusión, videovigilancia, control de accesos, protección electrónica de artículos, identificación por radiofrecuencia, detección de incendios, soluciones integradas y supervisión. Las soluciones de Tyco Integrated Fire and Security se utilizan para ayudar a proteger a las personas, los bienes y la propiedad. Para más información visita www.tyco.es, consulta nuestro blog blogseguridad.es  y síguenos en Twitter: http://twitter.com/TycoSeguridad.

