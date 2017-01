Una funcionaria del Consejo Superior de Deportes cobró 3 años su sueldo íntegro sin ir a trabajar

El Consejo Superior de Deportes, el organismo que ejerce la actuación del Gobierno en materia deportiva, abonó el sueldo íntegro a una trabajadora que no asistió a su puesto de trabajo durante 3 años y 2 meses sin presentar los partes de baja.

Así se desprende al menos del informe de fiscalización del organismo realizado por el Tribunal de Cuentas. "Se ha comprobado que entre el 3 de marzo de 2011 y el 5 de mayo de 2014 una funcionaria del organismo no asistió a su puesto de trabajo y no presentó ningún parte de baja", destaca el informe. "Durante este periodo el organismo continuó abonando sus retribuciones íntegras, incluida la productividad. Una vez advertida la situación por el organismo e incorporada a su puesto de trabajo el 5 de mayo de 2014, la trabajadora solicitó la jubilación anticipada, la cual fue aprobada por el organismo". El Tribunal de Cuentas destaca además que el CSD no inició ninguna actuación para la depuración de responsabilidades.

El Tribunal de Cuentas ha analizado en profundidad las cuentas del CSD en el año 2013, correspondiente al mandato de Miguel Cardenal, el presidente del organismo desde enero de 2012 hasta noviembre de 2016. En ese año, el Consejo Superior de Deportes manejó un presupuesto de 159 millones de euros, de los que la mayoría, 137 millones, proceden directamente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al que está adscrito.

Subvenciones sin justificar

En el informe, el Tribunal de Cuentas insta al organismo a realizar una adecuada planificación estratégica de las subvenciones que concede anualmente y corregir varios de los aspectos en sus relaciones económicas especialmente con los dos organismos del fútbol español, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. El informe revela que en el análisis de las subvenciones, tanto de concesión directa como en concurrencia competitiva, se han advertido diversas deficiencias en relación tanto con la concesión como con la justificación de las mismas.

En concreto, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que el convenio firmado para determinar el destino y aplicación de la financiación transferida por el CSD a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en 2013 (casi 4 millones) se suscribió el 19 de diciembre de 2013, cuando las actividades subvencionadas estaban prácticamente finalizadas. En relación con el importe transferido a la Liga Nacional de Fútbol Profesional para la amortización del préstamo concedido para la cancelación anticipada del Plan de Saneamiento, "no se han justificado todas las finalidades a las que se destinó el mismo", según el informe.

Con todo, el Tribunal de Cuentas ha aprobado las cuentas del CSD en 2013.

