Reino Unido amenaza con cobrar un impuesto a las empresas que contraten trabajadores europeos

Se leen comentarios como para caerse al suelo.



Aquí la mayoría cree que el Reino unido se ha caido de un guindo.



Los que quedan en a UE, van listos, a ver como sobreviven, con las politicas tan locas que aplica la UE.



El mundo es mucho mas ancho que Europa, Europa está vieja y sin futuro.



No puede ser que un club de 28 naciones la maneje un pais a su antojo y una legión de burócratas.



Lo que nos queda por ver¡¡¡ y algunos no se quieren enterar.



Mis felicitaciones al njumero 2, pero el hombre predica en el desierto. No lo entienden