ZTE se une a la 5GAutomotive Association

11/01/2017 - 14:40

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor internacional de soluciones tecnológicas de telecomunicaciones, empresariales y de consumo para internet móvil, se ha convertido en miembro de la  Automotive Association 5G (5GAA), lo que facilitará a ZTE la colaboración con partners de la industria para promover el internet inteligente para vehículos.

El 5GAA es una asociación intersectorial formada en septiembre de 2016 por actores de los sectores de las telecomunicaciones y la automoción. La asociación desarrollará y promoverá soluciones de comunicaciones, apoyará la estandarización y acelerará la disponibilidad comercial y penetración en el mercado global. Los objetivos se centran en mejorar la conexión móvil y las necesidades de seguridad vial mediante aplicaciones como la conducción automatizada, el acceso universal a los servicios, la integración en ciudades inteligentes y el transporte inteligente. Los miembros componen un ecosistema orientado al internet inteligente para vehículos, donde se incluyen fabricantes de automóviles, operadores de telecomunicaciones, proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, proveedores de chips y proveedores de piezas de automóviles.

Como proveedor líder en soluciones de comunicación globales, ZTE se ha comprometido a construir una serie de plataformas terminal-pipe-cloud seguras, abiertas y compartidas junto un ecosistema propio, dirigidas al internet inteligente para vehículos. ZTE ofrece conexiones inalámbricas seguras, eficientes y universales, una plataforma de sistema operativo, así como dispositivos dentro del vehículo como los módulos T-BOX 4G, on-board diagnostics (OBD) y Wi-Fi para abordar las necesidades de seguridad, control e información requeridas. ZTE también tiene una amplia experiencia en el campo de los sistemas inteligentes de transporte (ITS), con una gran variedad de soluciones que abarcan desde el control de tráfico, la gestión de transporte, clúster de emergencia de telecomunicaciones (ETC), y servicio de información. Además, el internet para vehículos es un sub-ecosistema de la Global IoT Alliance fundada por ZTE con un gran número de participantes industriales.

Las redes móviles de alta velocidad 4G son una excelente plataforma para el internet inteligente de vehículos, pero se extrapolará a un ecosistema más amplio para hacerla funcionar de manera más segura, fiable, eficiente y flexible mediante la llegada del 5G. ZTE insta a que el internet inteligente para vehículos evolucione hacia el 5G. Durante esta etapa, han de identificarse las lagunas y necesidades potenciales, además de que servicios como la telemática, la eficiencia del tráfico y la seguridad activa deberán desarrollarse paso a paso.

Bai Gang, General Manager del sector de productos 5G de ZTE

“ZTE está encantado de formar parte de la 5GAA. Estamos intensificando los esfuerzos en tecnologías clave 5G y realizando avances en la codificación de canales, massive multiple-input multiple-output (MIMO), virtualización de red y slicing. Todos estos logros traerán una nueva experiencia de usuario al internet inteligente para vehículos. Como facilitador de M-ICT, ZTE trabajará en colaboración con otros socios para promover el internet inteligente para vehículos y el apoyo global entre industrias”

About ZTE

ZTE is a provider of advanced telecommunications systems, mobile devices, and enterprise technology solutions to consumers, carriers, companies and public sector customers. As part of ZTE’s M-ICT strategy, the company is committed to provide customers with integrated end-to-end innovations to deliver excellence and value as the telecommunications and information technology sectors converge. Listed in the stock exchanges of Hong Kong and Shenzhen (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ), ZTE’s products and services are sold to over 500 operators in more than 160 countries. ZTE commits 10 per cent of its annual revenue to research and development and has leadership roles in international standard-setting organizations. ZTE is committed to corporate social responsibility and is a member of the UN Global Compact. For more information, please visit www.zte.com.cn.

PUBLICIDAD