En cuatro meses se celebrará una subasta de renovables para las islas

La Comisión ha declarado legal las pujas con cupos tecnológicos

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital anunció ayer la convocatoria de una nueva subasta para las energías renovables, ésta específicamente para los territorios insulares, que se celebrará durante el primer cuatrimestre del año. No concretó el volumen de potencia que se ofertará, pero e

Al igual que la gran puja de 3.000 MW para el territorio peninsular que se celebrará este primer trimestre -la normativa ya está en tramitación-, el nuevo concurso insular no tendrá cupos por tecnologías, de modo que éstas competirán entre sí.

Las patronales del sector, AEE, APPA, UNEF y Protermosolar, denuncian que no se está contando con ellas a la hora de diseñar los concursos, y la mayoría rechaza esta neutralidad tecnológica ya que, al atender únicamente al precio, sólo pueden ganar los parques eólicos terrestres y las grandes plantas fotovoltaicas; la fotovoltaica UNEF, incluso, pide un cupo para plantas solares menores de 10 MW.

El principal argumento de las empresas es que otras fuentes aparentemente más caras, como la biomasa o la solar termoeléctrica, aportan firmeza al sistema y no precisan de centrales convencionales que respalden su generación cuando no sopla el viento o no hace sol.

El Gobierno sostiene que la competición entre las distintas fuentes garantiza que el resultado sea el más barato para el consumidor y que se guía por las directrices europeas, que piden minimizar los costes; no obstante, hace unas semanas, la Comisión Europea declaró legal la celebración de subastas por tecnologías, avalando el modelo que está implementando Alemania.

Reunión con el Gobierno canario

El anuncio de la nueva subasta del Ministerio se produjo ayer por la tarde, después de que esa mañana se celebrara una reunión entre Daniel Navia, secretario de Estado de Energía, y Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias desveló en una nota de prensa que los proyectos adjudicados por esta nueva subasta tendrán que estar concluidos en diciembre de 2019. Y aunque el Ministerio no hizo mención al volumen de la potencia que se ofertará, Ortega indicó que permitirá duplicar la capacidad renovable en las islas y la prensa canaria avanza hoy la cifra de 400 MW.

Pujas proyectadas desde 2014

Las subastas de fuentes renovables en los territorios no peninsulares están proyectadas incluso antes que en la península, concretamente desde la publicación de la Orden IET/1459/2014, que establecía reglas y referencias para celebrarlas -únicamente para instalaciones eólicas y fotovoltaicas-, pero nada se ha avanzado desde entonces.

En las islas la generación eléctrica es mucho más cara que en la península -hasta una media de 260 euros por MWh en el subsistema de El Hierro- y la incorporación de fuentes limpias rebajará las facturas, que son sufragadas solidariamente por los consumidores y los contribuyentes.

