Prisa recibirá las primeras ofertas por Santillana en febrero

El grupo Prisa recibirá las primeras ofertas por Santillana a principio del próximo mes de febrero, según confirmó ayer el presidente de la compañía, Juan Luis Cebrián, durante el almuerzo coloquio que protagonizó en el Club Siglo XXI con motivo de la publicación de sus memorias. El presidente ejecutivo de Prisa aseguró al respecto que aún tardarán "semanas o meses" en conocer la resolución definitiva.

La editora del periódico El País comunicó de manera oficial la venta de Santillana el pasado 16 de noviembre ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin embargo, el grupo comenzó a plantearse la desinversión en su división de Educación a principios del año pasado, tras la dificultad de sacar a bolsa la compañía, según informaron en su día fuentes conocedoras del proceso a este diario. Prisa ha puesto la operación en manos del banco de inversión Goldman Sachs.

La compañía valoró este verano el cien por cien de Santillana en 2.000 millones de euros, según Bloomberg, con lo que el paquete accionarial de Prisa, que posee el 75 por ciento de la editorial, tendría un precio de 1.500 millones.

Adiós en 2020

Cebrián recordó durante su intervención que estará al frente de Prisa hasta el año 2020, aunque puntualizó: "El que yo me jubile de Prisa, no significa que me jubile de todo, si tengo cabeza y entendimiento".

Por otro lado, el presidente ejecutivo de Prisa y preguntado al respecto, destacó la importancia de "resolver el problema de los abusos de los medios de comunicación" que, a su juicio, no respetan la presunción de inocencia. Cebrián demandó en octubre a El Confidencial por "competencia desleal", tras ser vinculado con los Papeles de Panamá.

