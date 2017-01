Cláusulas suelo: el Gobierno fijará una solución extrajudicial "gratuita" para las devoluciones en 3 meses

Cuidado, que lo barato sale caro. Todo esto es una milonga del gobierno conchabado con las entidades financieras. El gobierno quiere el arbitraje este que se está inventando para evitarles costes a los bancos, para favorecer a los bancos en definitiva. Lo del colapso de la justicia no se lo cree nadie, además para esto están los juzgados, para esto les pagamos el sueldo.



No me fío de los arbitrajes, siempre quieren quedar bien con las dos partes y quitar a unos y otros, y el banco conseguirá pagar menos de lo que debe, intentará pagar al cliente lo menos posible y sin intereses. Lo mejor es ir a los tribunales cuanto antes, ya que ahora con la sentencia europea el cliente que ha pagado de más tiene todas las de ganar. El banco tendrá que devolverlo todo con intereses y costas.