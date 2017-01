Rocket Fuel continúa la transición a empresa de plataforma con un enfoque de liderazgo renovado

10/01/2017 - 12:20

Hoy, Rocket Fuel (NASDAQ: FUEL), proveedor líder de plataformas de marketing predictivo, ha anunciado cambios estructurales diseñados para acelerar su actual transformación en una empresa de soluciones de plataforma con inteligencia artificial mediante el modelo SaaS.

De ahora en adelante, Rocket Fuel organizará sus operaciones en torno a dos ofertas básicas: soluciones de plataforma de marketing predictivo y servicios de medios. David Gosen, radicado en Reino Unido y actual SVP y Director Gerente de Internacional, asumirá la función de General Manager de Soluciones de Plataforma e Internacional, mientras que Simon Hayhurst, actual Senior Vicepresident de Producto, será el nuevo General Manager de Servicios de Medios.

“Nuestro principal objetivo para 2017 es volver a crecer”, ha señalado el consejero delegado Randy Wootton. “Para ello, vamos a colaborar estrechamente con las principales agencias y marcas del mundo para explotar nuestra plataforma de marketing predictivo. Creemos que podemos acelerar el ritmo en nuestro negocio de soluciones de plataforma, que aplicado a escala reducirá los costes de ventas y servicio. Seguiremos trabajando para integrar nuestra tecnología de Moment Scoring en los principales OEM de plataformas de marketing para mejorar sus capacidades de predicción. Por último, seguiremos colaborando con algunos de los integradores de sistemas más influyentes para crear soluciones sólidas para sus clientes a fin de integrar las ofertas de mayor calidad en el ecosistema de adtech/martech”

Wootton ha añadido que “nos sentimos inspirados por la evolución del marketing digital desde los medios programáticos hacia un marketing realmente predictivo, en particular en la aplicación de la Inteligencia Artificial y el big data para predecir el potencial de cada momento y conseguir un marketing más significativo y cuantificable. Los modelos de negocio y las estructuras de costes de nuestros servicios de medios y negocios de plataforma son diferentes, de modo que los cambios que estamos aplicando ahora permitirán alinear mejor nuestra empresa con estos objetivos. Reflejan nuestro compromiso por crear la plataforma definitiva de funnel completo para el marketing predictivo, y estamos entusiasmados ante la perspectiva de situarnos a la vanguardia en 2017 y más allá”.

David Gosen, General Manager de Soluciones de Plataforma e Internacional, ha añadido que “para evolucionar en línea con las necesidades de nuestros clientes y el ritmo de cambio que nuestro mercado está experimentando, debemos afrontar un panorama de medios en constante transformación. Rocket Fuel se encuentra en una posición idónea para proporcionar los mejores servicios de plataforma a nuestros clientes con el objeto de ayudarles a gestionar el volumen y la velocidad de datos que afrontan a diario para impulsar el ROI y desarrollar un marketing más inteligente. Nuestras ambiciones de crecimiento se basan en la mejor inteligencia artificial y en un legado de innovación, y tengo la firme convicción de que estamos en una posición privilegiada para liderar este cambio”.

Declaraciones de futuro

Esta nota de prensa contiene «declaraciones de futuro» en el sentido recogido en la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995 de Estados Unidos. Estas declaraciones hacen referencia a acontecimientos futuros, crecimiento de negocio esperado y nuestros resultados financieros futuros y previstos para el cuarto trimestre de 2016. Estas declaraciones incluyen, sin carácter exhaustivo: la repercusión beneficiosa anticipada de las iniciativas de reestructuración de la empresa y las estrategias de la empresa para generar crecimiento en su negocio. Términos como «esperar», «objetivo», «en adelante», «plan» o «convicción» y similares en distintos tiempos se utilizan para expresar declaraciones de futuro. Estas declaraciones de futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que pueden provocar resultados sustancialmente diferentes a los anticipados en dichas declaraciones, incluyendo, sin carácter exhaustivo, la capacidad de la empresa para implementar las iniciativas de reestructuración antes señaladas, y potenciales repercusiones negativas de dichas iniciativas. Factores adicionales que podrían producir resultados sustancialmente diferentes a los anticipados en nuestras declaraciones de futuro se recogen en el epígrafe «Risk Factors» de nuestro informe anual del Formulario 10-K presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 14 de marzo de 2016 y en subsiguientes declaraciones. Estas declaraciones de futuro se realizan a fecha de la presente nota de prensa y Rocket Fuel rechaza expresamente cualquier obligación o promesa de actualizar las declaraciones de futuro aquí señaladas en relación con acontecimientos que sucedan o circunstancias que se produzcan con posterioridad a la fecha de realización de estas declaraciones.                 Â

Acerca de Rocket Fuel

Rocket Fuel utiliza inteligencia artificial y Big Data para predecir el potencial de cada momento y conseguir un marketing más significativo y cuantificable. Con sede en Redwood City (California), la empresa opera en más de 20 delegaciones internacionales y cotiza en el Mercado Selecto Global NASDAQ bajo el símbolo «FUEL». Rocket Fuel, el logotipo de Rocket Fuel, Moment Scoring, Advertising That Learns y Marketing That Learns son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Rocket Fuel Inc. en Estados Unidos y otros países.

Para más información, por favor, visite rocketfuel.com/es o llame al 91 789 82 82.

PUBLICIDAD