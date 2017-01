La paradoja del proteccionismo 'yankee': Trump perjudica a sus propias automovilísticas

A once días de que el republicano Donald Trump sea nombrado oficialmente nuevo presidente de los Estados Unidos, sus palabras en Twitter son tomadas por los inversores como las líneas maestras que seguirá su política al frente de la Casa Blanca los próximos cuatro años. Ya sentenció a los fabricantes aéreos Boeing y Lockheed Martin por unos aparatos, en su opinión, demasiado costosos, y ahora es el turno del sector de automoción.

Las fábricas de coches son prácticamente uno de los mayores emblemas estadounidenses, como es el caso de la factoría de General Motors en Detroit que sufrió el brutal envite de la crisis financiera en 2007 o las que producen bajo la firma de uno de los padres del sector como es Henry Ford. Esa es la idea que Donald Trump se ha propuesto abanderar con la excusa de defender el trabajo de los estadounidenses sugiriendo a los fabricantes que mantengan sus fábricas en Estados Unidos y no en México, de donde provienen principalmente los grandes vehículos, como los camiones, y los coches más económicos.

Pero las amenazas de Trump no se dirigen solamente contra firmas estadounidenses como Ford y General Motors, sino que el compendio Fiat-Chrysler y la japonesa Toyota también han recibido un toque de atención por parte del magnate.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.