Trump provoca el caos en una automoción que vive uno de sus mejores momentos

Esto es el principio del caos, y me temo que los que le votaron se van a arrepentir de por vida, solo espero que no nos salpique, antes de las elecciones hice un comentario en este mismo medio, en el que venía a decir que Dios nos librase de que saliese Trump, pues hubo varios que me calificaron de pájaro de mal agüero, solo espero que me estén leyendo ahora, y que valoren lo que está pasando y aún no ha tomado el cargo de presidente, si por un casual este descerebrado se aliase con Putin, me temo lo peor para el mundo, (el que avisa no es traidor, es avisador).