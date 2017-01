Ander Mirambell, decimosexto en la Copa del Mundo de Altenberg

7/01/2017 - 14:22

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha logrado este sábado la decimosexta posición en la Copa del Mundo de Altenberg (Alemania) en el que es su mejor inicio de sus nueves temporadas de competición en la máxima división mundial con un total de tres 'Top 20' en la campaña 2016-2017.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Mirambell, "muy contento" tras su actuación, aseguró que han salido "airosos de una semana complicada de entrenamientos" y que quién le hubiese dicho que el "peor" resultado de la temporada iba a ser el decimosexto. "Las sensaciones han sido muy buenas, ya que la pista estaba ideal para mí", afirmó.

El catalán, que había hecho solamente cinco bajadas y venía del parón de Navidad, se apuntó dos registros de 57 segundos haciendo, de esta manera, marca personal. Mirambell reconoció un fallo "en la Omega", donde casi vuelca.

"Tendría que haber cambiado el ángulo de entrada en la curva para que no hubiese oscilaciones. Después de ese error he encadenado una grandísima bajada que me ha permitido recuperar siete décimas con el líder en ese momento y recuperar una posición en la general", sentenció.

La Copa del Mundo de skeleton continuará disputándose la próxima semana en el trazado de Winterberg (Alemania).

PUBLICIDAD