Los alcaldes del Corredor del Henares se unen contra el vertedero que amenaza el centro de ocio de Cordish

Los vertederos se hacen allá donde no moslestan a nadie, pasa como los aeropuertos, etc. ¿Qué ocurre? que despues se construye a su alrededor o cercanías a un precio acorde o de mercado bajo esta circunstancia para que, despues no paren de quejarse y protestar para cerrarlos. Este último punto no estoy de acuerdo, pero los políticos son populistas, sólo buscan el voto. Cuando uno compra un piso al lado de un vertedero debería ser responsable de lo que hace, y sino le gusta que lo venda, lo que no puede pretender es revalorizarlo a cargo del contribuyente y mejorar lo que previamente había comprado a un precio ajustado a las condiciones. Por eso el populismo existe, porque se compra al político de turno y nadie es consciente que todo eso lo único que hace es empobrecernos a todos, pero eso no se ve, no vende para el político, por eso existen paises de primera y tercera