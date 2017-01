Las hipotecas se encarecerán en España tras la sentencia de las cláusulas suelo

De vergüenza. Los costes de hipoteca en el resto de países occidentales SON SIMILARES a los de España con la diferencia que la generalización en estos países incluye LA DACIÓN DE PAGO.



El sector pide “mayor estabilidad”. Es muy sencillo. No pongan cláusulas abusivas que no existen en otros países. Vaya, cuando un chorizo es pillado y condenado por la justicia ESO ES INESTABILIDAD. ¿qué es estabilidad para estos caraduras, que se institucionalice como legal las cláusulas abusivas?



Si el 90 % de las viviendas lo han sido gracias a un préstamo bancario, del mismo modo, el negocio básico y estrella de la banca es dar préstamos. Gracias a que la gente compra vivienda, la banca puede hacer negocio. Si el 100% fuéramos a alquiler, ¿qué nivel de negocio tendría la banca?



Los gasto de formalización de hipoteca, aunque la sentencia obviamente se refiera a un caso concreto, ha sido y es común en la práctica totalidad de la formalización de hipotecas, por tanto MIENTEN, no es un caso puntual, es algo general.