El Gobierno obligará a la banca a activar el procedimiento extrajudicial de las cláusulas suelo

No todos los bancos lo escribían igual. Parece que el BBVA te la metía hasta el fondo y otros lo decían claramente, ofreciendo ventajas a cambio. Lo de pasar por un juez es porque alguien debe determinar si fue con engaños (letra pequeña) o no.



El café para todos es injusto, pero como la injusticia se comente con bancos, pues bienvenido sea...



Los bancos subirán comisiones para recuperarlo, subirán las hipotecas nuevas, etc...



Al final lo pagará alguien que no ha tenido culpa.



Lo que no entiendo es que no cojan a las hipotecas realmente engañosas y les obliguen a multiplicar por 10 lo que han intentado estafar.



los bancos que nos han engañado sólo tienen que devolver el dinero y los que no nos han engañado IGUAL.



Bonito mensaje.