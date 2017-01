Jaime Palafox: "Somos el tercer productor del mundo, pero bebemos menos vino que en Reino Unido"

El gran problema, es el económico, primero la crisis y, luego los precios de venta del vino. Las denominaciones de origen sirven y mucho, pero no tanto para que uno de año pase de 10 euros. Y un crianza pase de 15 euros, por ese camino cerraran bodegas. Al comentario primero me viene a la cabeza unos adjetivos que no los voy a poner, pero no tiene vergüenza. Saludos