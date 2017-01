España vuelve a importar electricidad por primera vez desde el año 2003

Es una vergüenza que España no sea una potencia en energia solar y que nos superen paises como Alemania. Una vergüenza que no se fomente la autogeneracion de este tipo de energia. Todo desarrollo al respecto, frenado por el ologopolio electrico. Aunque tambien decir que estan empezando a torcerseles el tinglado que tienen montado. Vease la no implantacion de subidas de precios que demandaban, obligacion de pagar el bono social.... Haber si se sigue por ese camino.