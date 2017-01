Descubren cambios moleculares en el cáncer de mama que hace metástasis cerebrales

4/01/2017 - 18:50

Investigadores del Instituto del Cáncer de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) han descubierto cambios moleculares en los tumores mamarios que acaban desarrollando metástasis cerebrales, lo que podría favorecer un mejor diagnóstico y tratamiento mediante terapias dirigidas.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El estudio, cuyos resultados publica la revista 'Journal of the American Medical Association' (JAMA), muestra la necesidad de que los tratamientos no sólo tengan en cuenta tumor primario sino también a estas metástasis cerebrales, frecuente en el cáncer de mama, ya que puede condicionar el pronóstico de estas mujeres.

Aproximadamente el 20 por ciento de todos los casos de cáncer de mama son de tipo HER2-positivo como consecuencia de una mayor presencia de la proteína HER2 que hace que las células tumorales crezcan más rápido que cuando está a niveles normales. Estas pacientes suelen responder a terapias dirigidas pero, cuando los tumores son HER2-negativos y hay metástasis cerebrales, el pronóstico empeora con el mismo tratamiento.

Los investigadores trataron de identificar si había diferencias moleculares entre los tumores primarios de la mama y sus metástasis cerebrales en 20 pacientes y observaron que, aunque el tumor primario inicialmente se identificaba como HER2-negativo, luego cambiaba a HER2-positivo cuando hacía metastasis cerebral.

Este hallazgo, según Adrian Lee, director del Instituto de Medicina de Precisión de Pittsburgh, evidencia la necesidad de tener en cuenta que la expresión del HER2 puede cambiar durante la evolución de la enfermedad, para así "utilizar la terapia dirigida que mejores resultados puede ofrecer a los pacientes".

