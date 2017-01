ZTE lanza la primera solución FDD Massive MIMO Pre5G

4/01/2017 - 12:40

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante proveedor internacional de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas de Internet móvil para empresas y clientes, ha lanzado la primera solución MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) de evolución a largo plazo FDD-LTE, tras superar con éxito las pruebas de campo junto al Centro de Innovación China Unicom Fujian Branch de Quanzhou.

Esta solución MIMO FDD-LTE ejemplifica los incesantes esfuerzos de ZTE en el campo de la innovación y la duplexación de división de tiempo Pre5G (TDD) Massive MIMO, consiguiendo introducir con éxito la tecnología Massive MIMO a las redes FDD-LTE  a más del 85% de las redes LTE globales. Esta solución Pre5G aumenta el valor comercial de Massive MIMO y permite a los operadores multiplicar su capacidad de red utilizando sus recursos actuales del espectro.

Las pruebas de campo han verificado que la solución Pre5G FDD Massive MIMO es capaz de aumentar tres veces el rendimiento de la célula utilizando el espectro actual. ZTE ya ha conseguido introducir Massive MIMO en las redes 4G para hacerla funcionar como la tecnología principal de su solución Pre5G. Como referencia en las soluciones Pre5G de ZTE, la solución FDD Massive MIMO es compatible con los terminales existentes, lo que beneficia a los operadores al conseguir acelerar la velocidad de la red utilizando el espectro existente. De esta manera, los usuarios pueden disfrutar del servicio de banda ancha ultrarrápida sin necesidad de cambiar sus terminales.

ZTE tomó la delantera lanzando productos TDD Massive MIMO en el año 2014. Durante el Mobile World Congress (MWC) 2016, ZTE Massive MIMO ganó dos premios: "2016 MWC Best Mobile Technology Breakthrough" y "Outstanding global Mobile Technology - The CTO´s Choice". En comparación con otras tecnologías que mejoran la capacidad de la red y la experiencia de usuario, el FDD Massive MIMO no necesita requisitos adicionales y es independiente de la capacidad de la terminal, además, cuenta con un motor más potente para acelerar la velocidad de la red de nueva generación.

Actualmente, ZTE está en negociaciones con importantes operadores internacionales en relación a la tecnología FDD Massive MIMO. El despliegue comercial se espera realizar durante el año 2017.

Acerca de ZTE

ZTE es un proveedor de sistemas avanzados de telecomunicaciones, dispositivos móviles y soluciones tecnológicas para consumidores, operadores, empresas y clientes del sector público. Como parte de la estrategia de las TIC móviles de ZTE, la empresa se compromete a proporcionar a los clientes innovaciones completas e integradas para ofrecer excelencia y valor a medida que convergen los sectores de la tecnología de las telecomunicaciones y la información. ZTE cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong y Shenzhen (código accionario H: 0763.HK / código accionario A: 000063.SZ). Los productos y servicios de ZTE se venden a más de 500 operadores en más de 160 países. ZTE dedica el 10 % de sus ingresos anuales a investigación y desarrollo, y asume un papel de liderazgo en organismos internacionales que desarrollan estándares de telecomunicaciones. ZTE tiene fuertes compromisos con las iniciativas de responsabilidad social corporativa y es miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Para más información, visite:www.zte.com.cn.

