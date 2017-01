Ford cancela un plan de inversión de 1.600 millones de dólares en México tras las amenazas de Trump

Ford ha anunciado que cancelará su plan para establecer una planta de fabricación de vehículos en México en la que iba a invertir 1.600 millones de dólares. En su lugar, potenciará con 700 millones de dólares la expansión de su planta en Flat Rock, Michigan. Todo ello nada más conocerse un nuevo tuit de Donald Trump con un objetivo empresarial, en este caso, su rival General Motors.

Y es que la decisión tomada por la compañía llega después de la amenaza del presidente electo de EEUU, Donald Trump, a General Motors (GM), a la que advertía con un impuesto fronterizo si la compañía seguía fabricando su modelo Chevy Cruze en México. Y como en otros casos, la amenaza llegaba a través de Twitter.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!