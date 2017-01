Euskadi perderá unos 200 millones de impuestos de Mercedes en 2018

Los vascos deben al resto de los españoles unos 1.400 millones de euros de cupo acumulado sin pagar durante años. Ahora se sumarán otros 200 millones que tampoco perderán porque el gobierno central, (sea del PP o del PSOE, da igual) se lo perdonará para que les voten algo. No me extraña que los vascos no quieran la independencia, viven muy bien a costa de unos tontos que los mantienen.