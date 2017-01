El Gobierno de Reino Unido anuncia financiación para el "ojo biónico" Argus II de Second Sight

Second Sight Medical Products, Inc. (Nasdaq:EYES) (“Second Sight”), desarrollador, fabricante y comercializador de dispositivos protésicos visuales implantables que proporcionan visión útil para pacientes ciegos con retinitis pigmentosa (RP), ha anunciado, tras la recomendación positiva de los asesores del organismo de financiación de atención sanitaria del Gobierno de Reino Unido para servicios especializados en Inglaterra que, por primera vez en el Reino Unido, el sistema financiado públicamente por el NHS ayudará económicamente a los pacientes ciegos con RP para que reciban tratamiento con el sistema de prótesis de retina Argus® II, conocido como "ojo biónico".

NHS England ha anunciado que un grupo seleccionado de pacientes ciegos con retinitis pigmentosa podrán tener acceso a Argus II, el primer y único tratamiento utilizado de forma rutinaria para la ceguera grave. Las intervenciones se realizarán en dos centros de implantación: el Manchester Royal Eye Hospital en el norte de Inglaterra y en el sur, en el Moorfields Eye Hospital de Londres. Los hospitales y Second Sight también proporcionarán seguimiento, rehabilitación y ayuda a los pacientes que se sometan a un implante con Argus II.

Argus II será financiado mediante el programa Commissioning through Evaluation (CtE). El programa CtE ha sido concebido específicamente para tratamientos que muestren una importante promesa para el futuro, al tiempo que se recopilan datos clínicos y de la experiencia de los pacientes en el marco de un programa de evaluación formal. Argus II ya ha sido financiado con un programa de "cobertura con desarrollo de pruebas" en Francia denominado “Forfait Innovation” donde los pacientes se han beneficiado del tratamiento de Argus II.

Will McGuire, Presidente y CEO de Second Sight, ha declarado: “Es un importante hito para Second Sight porque somos la única empresa que ha sido capaz de demostrar una relación beneficio-riesgo a largo plazo favorable en hasta cinco años tras la implantación para algunos pacientes con RP. Es sabido que NHS England se encuentra bajo una importante presión financiera y es también muy selectivo en la adopción de tecnologías innovadoras – que deben demostrar la suficiente rentabilidad. Creemos que esta decisión será adoptada en todo el mundo por otras agencias de atención sanitaria”.

El Profesor Paulo Stanga del Manchester Royal Eye Hospital de la Universidad de Manchester y el Manchester Vision Regeneration (MVR) Lab del NIHR/Wellcome Trust Manchester Clinical Research Facility, que ha desempeñado un importante papel acercando el "ojo biónico" a los pacientes del NHS, afirma: “Estoy encantado de que nuestra investigación pionera haya generado las pruebas para fundamentar la decisión de NHS England de financiar por primera vez el "ojo biónico". He podido comprobar de primera mano los beneficios y el profundo cambio que aporta esta tecnología a los pacientes con RP que están completamente ciegos. Vivimos en un mundo visual, por lo que recuperar algo de la visión básica para un ciego es alentador y da sentido a la vida. Es una maravillosa decisión. Para las familias de los pacientes, es también un tratamiento que mejora la calidad de vida, ya que supone menor dependencia del paciente de sus familiares”.

El Profesor Lyndon da Cruz, MD, PhD, cirujano de retina consultor en Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, quien, junto con el Profesor Stanga, han defendido la financiación del tratamiento por parte del NHS durante más de cinco años, ha comentado: “Para los pacientes con RP que tienen pérdida profunda de visión, los beneficios a largo plazo de Argus II en la recuperación de la visión útil pueden cambiar sus vidas. Quizás más emocionante es la capacidad potencial de Argus II de aumentar la visión funcional de los pacientes. Con Argus II, algunos pacientes pueden realizar tareas que no serían posibles sin el dispositivo. Nuestro trabajo en Moorfields ha demostrado que estos cambios pueden durar muchos años más después del implante en algunos pacientes y suponen un tratamiento estable y efectivo para ellos. Esta financiación subraya la ambición del Gobierno de posicionar a Reino Unido como líder mundial en la innovación médica".

Second Sight sigue con su trabajo pionero con el objetivo de restaurar la visión de los pacientes con cualquier tipo de ceguera sin tratamiento. La empresa continúa con la investigación sobre la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) en el Reino Unido. En 2015, el Manchester Royal Eye Hospital de Inglaterra realizó varios implantes a pacientes con DMAE. Esta enfermedad es más compleja que la RP. En EE. UU., Second Sight está trabajando con la UCLA, realizando la implantación y activación con éxito de un estimulador a nivel cortical visual inalámbrico en un sujeto humano.

Acerca del sistema de prótesis de retina Argus® IIÂ

El sistema Argus II de Second Sight proporciona estimulación eléctrica que evita las células de la retina difuntas y estimula las células viables restantes induciendo percepción visual en personas con retinitis pigmentosa (RP) de grave a profunda. Los trabajos de Argus II mediante la conversión de imágenes captadas por una cámara de video en miniatura montada en las gafas del paciente en una serie de pequeños impulsos eléctricos, se transmiten de forma inalámbrica a una matriz de electrodos implantados en la superficie de la retina. Estos impulsos pretenden estimular las células restantes de la retina, resultando en la percepción de patrones de luz en el cerebro. El paciente entonces aprende a interpretar estos patrones visuales, recuperando así algo de visión útil. El Argus II es la primera retina artificial en recibir aprobación generalizada y se ofrece en centros aprobados en Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Arabia Saudí, España, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Acerca de Second Sight Â

Second Sight tiene como objetivo desarrollar, fabricar y comercializar dispositivos de prótesis visual implantables innovadores para permitir a las personas ciegas conseguir una independencia superior. Second Sight ha desarrollado y fabrica la prótesis de retina Argus® II. Se ha completado la inscripción de pacientes en un ensayo para probar la seguridad y utilidad de Argus II en personas con degeneración macular seca asociada a la edad. Second Sight ha desarrollado además la prótesis visual cortical Orion™ I para personas ciegas debido a causas diferentes a enfermedades prevenibles o con tratamiento. Su sede de Estados Unidos está en Sylmar, California, mientras que su sede en Europa está en Lausana, Suiza. Si desea más información, visite la página web www.secondsight.com

