TPV, hacia la "muerte anunciada" de los pagos en efectivo

no han publicado mi comentario de que es la tercera vez que publican este anuncio publicitario de Visa/Mastercard (no es una noticia).



Tampoco han publicado que los comercios son consciente o inconscientemente complices de los usos fraudulentos de tarjetas al no comprobar la identidad del que les entrega esta para pagar. Al no comprobar si a usted le roban tarjeta le roban dinero. si le roban tarjeta pero compureban identidad deberian denegar el robo y avisar policia... y no perderiamos dinero.. pero claro lo primero es cobrar y luego el dueño de la tarjeta que averigue......



a ver si ahora lo publican...