Cláusulas suelo: el Gobierno intentará que los bancos devuelvan el dinero sin pasar por los tribunales

Rajoy, tu siempre con tus ambigüedades, como pasó con las preferentes, si has firmado el test de conveniencia, ya no te daban la razón el arbitraje.



Ahora pasa lo mismo cuando dices esto:



que el Ejecutivo hará "todo lo que pueda" para que la devolución de los intereses cobrados de más por las CLAUSULAS SUELO NO TRANSPARENTES



O sea, No transparentes, para ti será, que si firmaste, eras consciente de lo que firmabas,



Venga ya pinocho, dejate de rollos y no engañes mas a los ciudadanos, que ya estamos hasta los cojon es de tus ambiguedades y tus medidas a medias.



La Comisión Europea, lo ha dicho bien claro, las clausulas suelo en hipotecas son nulas, tienen que devolver todo lo robado y punto, no vengas ahora con el rollo de NO TRANSPARENTES.



En cuanto a el nuevo código de buenas prácticas para los Bancos, normal que PSOE ni casi nadie te apoye, porque eso no obliga al banco a cumplirlas, ni el Banco de España obliga a los bancos a que las cumplan, eso solo es como decirle a un niño, no debes hacer esto y luego hace lo que le da la gana y si no te gusta, a denunciar al banco.



No señor, nada de códigos de buenas conductas, hay que aprobar una ley o decreto, que esté prohibido las clausulas suelo, techo o como lo quieran llamar, y el banco que lo haga, primero que devuelva todo lo robado al cliente sin teneer que ir a juicio y segundo una sanción millonaria al banco, así es como hay que hacerlo Señor Rajoy amigo de los banqueros.



Por cierto, el gobierno, no tiene nada que ver en esto de las clausulas suelo, pero para darle dinero a los bancos de los ciudadanos, si tiene que ver el gobierno, joder que bien, las pérdidas de los bancos si lo pagamos los ciudadanos y por la fuerza, ahora cuando le toca pagar al banco, el gobierno no quiere entrar en nada sobre este tema, jejej, las ganancias solo os la repartis vosotros, pero las pérdidas que la paguen el ciudadano de a pie, QUE CARADURA HAY QUE TENER RAJAO