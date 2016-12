Izquierdo (Aviva España): "Nos halaga el interés por Aviva, pero el grupo está muy satisfecho en España"

Creo que efectivamente deberíamos tener más transparencia, si la misma, se entiende por conocer con detalle todos los ingresos y su procedencia así como su evolución en los últimos años. En cuanto a la flexibilidad en el tránsito desde la vida laboral a la jubilación, no haría falta, si no se produjesen tantos expedientes de regulación de empleo promovido por las empresas, en el que son los mayores los que salen directamente al paro, sustituidos por jóvenes con un salario muy inferior, prejubilaciones o jubilaciones anticipadas.



Entiendo perfectamente a AVIVA ESPAÑA, que lógicamente estará interesado por los planes de pensiones privados como complemento a las públicas, que irán disminuyendo como todas las reformas vayan en ese sentido y no en otro, aunque también tienen sus riesgos, bastaría recordar lo que ocurrió en EE.UU



Por último, y siendo lo más breve posible, los impuestos que pagamos todos deben ir enfocado con prioridad a sanidad, educación y jubilación por ser los básicos en un estado de bienestar sin con ello menoscabar y menospreciar a las demás partidas de los presupuesto tan importante como las mencionadas. Todo ello sufragado además con los impuesto, claro está, en proporción a los ingresos