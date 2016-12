Grupo Villar Mir y OHL cerrarán la venta de Canalejas en enero de 2017

La firma descarta deshacerse de parte de la constructora en el próximo año

El fuerte interés que ha despertado la Operación Canalejas entre los grandes inversores está retrasando el cierre de la venta de hasta un 40% del proyecto, previsto para diciembre.

El Grupo Villar Mir (GVM) y OHL, copropietarios del complejo con un 65% y un 35%, respectivamente, todavía están analizando alguna de las ofertas recibidas, por lo que la operación de venta finalmente se cerrará "durante los primeros compases del año 2017", aseguran fuentes conocedoras de la operación.

En la recta final de la puja por el proyecto, que contempla transformar siete edificios históricos de Madrid en un hotel de lujo, tres docenas de pisos y un gran centro comercial, entraron el fondo soberano de Abu Dhabi, el empresario Jaime Gilinski y el magnate rumano Ion Tiriac.

A pesar del pequeño retraso en el cierre de la operación (hay flecos abiertos), OHL mantiene su previsión de cobrar la venta a lo largo del primer trimestre de 2017. Aunque todavía no hay nada definitivo, se prevé que GVM venda un 26% de su participación y que la constructora desinvierta un 14%. Ambas firmas quieren seguir mantener el control del Centro debido al interés estratégico del proyecto.

La venta de parte de Canalejas forma parte del plan de rotación de activos o desinversiones que OHL ha puesto en marcha para lograr 300 millones de euros con los que hacer frente a las pérdidas o salida de caja generada por los proyectos legacy, que son aquellos adjudicados antes de 2014 y que tienen algunos riesgos o que están en arbitraje Hospital de Chum (Montreal), el Hospital de Sidra y el túnel del Bósforo (Turquía).

Aunque todavía no se han cerrado todas las operaciones, OHL ya está cerca de lograr los 300 millones: ha vendido Mayakobá y también está pendiente de cerrar la desinversión de una firma de traviesas en República Checa, por lo que no necesitaría fondos adicionales a corto plazo. Además, parece que ha llegado a una serie de acuerdos que rebajarían a la mitad esa cifra.

Por la venta del 51% del complejo hotelero, OHL prevé generar un caja de 158 millones, mientras que otras fuentes apuntan a que en República Checa logrará 50 millones. Con estas cifras, OHL debería lograr 90 millones con la venta de Canalejas para cumplir el objetivo de tener prefondeados los 300 millones en el primer trimestre de 2017. Si finalmente vende el 80% de Mayakoba, el objetivo de venta se reduciría a unos 32 millones.

Por otra parte, el interés de HNA ha vuelto a salir a la palestra y ya se habla de que se encuentra en un proceso de due dilligence previo a la compra de un 40% de OHL por 400 millones. A pesar de la leve expectación que la operación ha despertado en el mercado y de que no es la primera vez que HNA llama a la puerta del Grupo Villar Mir, tanto la empresa familiar como la cotizada descartan que se vaya a cerrar ninguna operación de venta en el corto-medio plazo.

En este sentido, fuentes del Grupo Villar Mir defienden que "la constructora no está en venta", aunque sí han reconocido que ha habido acercamientos en el pasado, que no llegaron a buen puerto. "Hubo conversaciones hace tiempo con el grupo HNA y lo último que se sabe es que quedaron en vía muerta y que no se han retomado", explican estas mimas fuentes.

En esta misma línea, fuentes cercanas a OHL aseguran que la firma "no tiene ningún proceso de due dilligence abierto", lo cual descartaría cualquier venta en los próximos meses, ni tiene previsto realizar una ampliación de capital, tal y como aseguró en noviembre el consejero delegado, Tomás García Madrid.

