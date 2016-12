El Grupo Villar Mir descarta la venta de OHL en el próximo año

La constructora dice que no tiene ninguna 'due dilligence' en marcha

La firma y HNA negociaron hace tiempo pero el proceso se paró

El culebrón de HNA en España suma un capítulo más. El mercado se ha despertado esta mañana con la noticia de que el gigante chino se encuentra en un proceso de due dilligence (análisis económico-financiero y legal de la empresa) previo a la compra de un 40% de OHL por 400 millones de euros. A pesar de la leve expectación que la operación ha despertado entre analistas e inversores (las acciones suben un 2,5%) y de que no es la primera vez que HNA llama a la puerta del Grupo Villar Mir para hacerse con una participación de la constructora, tanto la empresa familiar como la propia cotizada descartan que se vaya a cerrar ninguna operación de venta en el corto-medio plazo.

En este sentido, fuentes del Grupo Villar Mir defienden que "la constructora no está en venta" aunque sí que han reconocido que ha habido acercamientos en el pasado, que no llegaron a buen puerto. "Hubo conversaciones hace tiempo con el grupo HNA y lo último que se sabe es que quedaron en vía muerta y que no se han retomado", explican estas mimas fuentes. Y es que HNA ya intentó adquirir una participación en OHL en la ampliación de capital de octubre de 2015 y en verano de 2016, pero las negociaciones no fructificaron por el bajo precio ofrecido por la firma china y por la negativa del Grupo Villar Mir a ceder el control de la compañía.

En esta misma línea, fuentes cercanas a OHL aseguran que la firma "no tiene ningún proceso de due dilligence abierto en este momento", lo cual descartaría cualquier venta en los próximos meses o año. Por su parte, el pasado mes de noviembre, el consejero delegado de OHL, Tomás García Madrid, aseguró que la compañía no tiene sobre la mesa llevar a cabo una nueva ampliación de capital adicional a la que ya realizó por 1.000 millones de euros y que tampoco se contempla una inyección de capital por parte de su matriz, Grupo Villar Mir.

La constructora estrenó hace poco equipo directivo y está inmersa en un proceso de reestructuración y venta de activos encaminada a cumplir con sus obligaciones y responder ante a los problemas, desaveniencias o riesgos derivados de los proyectos conocidos como legacy: Hospital de Chum (Montreal), el Hospital de Sidra y el túnel del Bosforo (Turquía). OHL ha puesto a la venta activos por 300 millones para cubrir las pérdidas o posibles gastos derivados de estos proyectos en caso de no llegar a un acuerdo definitivo con el cliente o perder en el arbitraje.

Aunque todavía no se han cerrado todas las operaciones, OHL ya está cercar de lograr los 300 millones de euros (ha vendido Mayakobá y está pendiente de cerrar la desinversión de parte de Canalejas y de una firma de traviesas en República Checa) por lo que no necesitaría fondos adicionales a corto plazo. Además, parece que ha llegado a una serie de acuerdos que rebajarían a la mitad esa cifra.

A día de hoy los proyectos legacy representan el 10% de la cartera de construcción de OHL y, si bien los posibles riesgos derivados de ellos están acotados y son asumibles por la compañía, su digestión llevará cierto tiempo (18-24 meses).

Los problemas que atraviesa OHL se ha traducido en un desplome de las acciones por lo que, de vender ahora, la familia Villar Mir registraría minusvalías (los títulos han caído más de un 50% en bolsa desde finales de abril, cuando tocaron los 6,35 euros por acción). "Si la familia finalmente quiere vender lo hará cuando se haya saneado el grupo y haya recuperado su valor. Dentro un año o más", explican, por su parte, fuentes cercanas a la constructora.

Durante la presentación de los resultados del primer semestre, la compañía informó de que llevará a cabo una actualización de su plan estratégico 2020 durante la segunda mitad del ejercicio. En concreto, OHL tiene previsto publicar en febrero una revisión de las cifras y perspectivas del plan estratégico ya que no prevé que se vayan a cumplir los hitos porque el mercado ha cambiado bastante desde su aprobación en 2015.

