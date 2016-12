Alcalde de Almendralejo: "Cataluña teme al cava extremeño porque vamos a cuadruplicar ventas"

No entiendo las críticas al cava por defender lo suyo. Crean una marca con éxito, hacen explotar las ventas y resulta que ahora el "franquiciado" decide lo que puede o no puede hacer. Digo yo, ¿por qué no inventan ellos una marca de vino espumoso de Extremadura? Eso de estar a las maduras (me beneficio de tu marca, tu mercado , etc) y no a las duras (acato que tú eres la empresa original y buscas tus beneficios y no los míos) es impresionante. En este país siempre igual, todo el mundo quiere derechos pero no obligaciones y trabajar. Aquí los que han creado la marca y el concepto son los catalenes (copiándola de los franceses pero desarrollando una propia). Pues que el que quiera, que haga lo mismo: trabajar, desarrollar y recoger fruto. Pero claro, es más fácil sólo recoger fruto.