La presentadora Ana Samboal junto a Clemente González Soler, presidente de Alibérico, Marisa Felipe, Directora de Operaciones de Hewlett Packard Enterprise para el Sur de Europa, y Ramón Nadal, Director de Seguros Generales de Caser

La innovación debe centrarse en la búsqueda de nuevos ingresos para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las compañías. A esta conclusión se llegó ayer tras el debate entre Clemente González Soler, presidente de Alibérico; Marisa Felipe, directora de Operaciones de HPE para el Sur de Europa y Ramón Nadal, director de Seguros generales de Caser.

Clemente González Soler abrió la sesión lanzando una petición para que las empresas de este país puedan invertir y crecer. "En estos momentos hay una jungla de 17 normativas industriales y eso está en contra de las políticas que marca Bruselas y en contra de facilitar la competitividad", indicó el empresario, que añadió que España tiene un problema de tamaño de las empresas y hay que eliminar las barreras que tienen para crecer.

Una persona, una idea

Para el presidente de Alibérico hay tres elementos para gestionar: "La diferenciación por la innovación para atraer clientes, la digitalización y la marca". Por ese motivo aseveró que "la innovación es una actitud: una persona, una idea. Esa es nuestra filosofía".

Marisa Felipe, directora de Operaciones de HPE para el Sur de Europa, asegura que siempre que pensamos en innovación lo hacemos en tecnología pero la transformación digital hay que abordarla desde más ámbitos. "Hay que tener una nueva mentalidad de poner al cliente y los socios en primer lugar, no sólo pensar en la tecnología sino en la necesidad de un cambio del negocio en los procesos y en las personas" explicó.

Las empresas deben transformarse por la presión del mercado si no quieren perder cuota. Por ese motivo, la ejecutiva destacó que "hay que crear un plan de gestión del cambio que aborde a las personas".

Ramón Nadal, director de Seguros Generales de Caser, explicó que el origen de seguro está en el mar donde los armadores compartían los riesgos para no poner toda la mercancía en el mismo barco. Por ese motivo, el foco de Caser en la innovación es una forma de diferenciación. Cualquier aseguradora es un intermediario financiero pero su fin último está en la economía real para arreglar cualquier desaguisado en una industria, un coche o una casa. La conexión de uno con otro se basa en el mundo digital.

Incubadora digital

Caser además anunció la creación de una incubadora de proyectos digitales para acompañar a ideas nacientes de modo más ágil.

"La clave está en el servicio y como se interactúa" explicó Nadal. "Cada día las empresas y clientes son más exigentes. Usando de forma más inteligente los datos -una de las fuentes de gestión tradicional del sector- pero de forma simplificada y eficiente para conseguir mayor aseguramiento de los activos y fondos de comercio de las empresas".

González Soler indicó que "en España somos ricos en cerebro, creamos ciencia, pero no producimos tecnología" y destacó que la inversión en 2015 fue de 13.000 millones, lo que supone el 1,22% del PIB, mientras en 2008 la cifra era del 1,35%, 14.000 millones. "Hemos ido para atrás pero también es cierto que ha habido la crisis", explicó.

Para el presidente de Alibérico, en España, el CSIC tiene 125 centros de investigación pero a los investigadores no hay que dejarles que investiguen lo que ellos quieran sino lo que hace falta y sobre todo que su variable no esté ligado a la publicación sino a las patentes conseguidas. "El origen de la innovación viene del consumidor y hay que entrenarse para innovar" añadió. "Las empresas que tienen éxito son las que son diferentes, no extravagantes", explicó el presidente de Alibérico, que añadió que cuantas menos horas en la oficina mejor porque la innovación viene del mercado y el que más rápido lo haga será el que triunfe.

Marisa Felipe explicó que antes se trabajaba en paralelo y ahora hace falta que se traduzca en un negocio que genere ingresos para la empresa. Ese cambio de las compañías con objetivos de negocio permitirá que se produzca el cambio.

