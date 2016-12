Red Hat anuncia los resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2017

23/12/2016 - 11:05

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial, ha anunciado los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2017 finalizado el 30 de noviembre 2016.

"Los clientes empresariales y proveedores de servicios continúan adoptando estrategias de nube híbrida para desarrollar, implementar y administrar el ciclo de vida de sus aplicaciones críticas. Red Hat está en una posición única para abordar esta necesidad. En conjunto, los clientes que utilizan nuestras tecnologías para la nube, ya sea privada o en la nube pública, están gastando más con Red Hat que los clientes que aún no han adoptado nuestras tecnologías cloud", destaca Jim Whitehurst, presidente y CEO de Red Hat.

Ingresos: Los ingresos totales del trimestre alcanzaron 615 millones de dólares, un 18% más respecto al año anterior, un 17% en moneda constante. Los ingresos por suscripciones durante el trimestre sumaron 543 millones de dólares, un 19% más, o un 18% en moneda constante. Los ingresos por suscripción en el trimestre representan un 88% de los ingresos totales.

Desglose de los ingresos por suscripción: Los ingresos por suscripciones relacionadas con productos de infraestructura alcanzaron $431 millones, un incremento del 16% anual. Los ingresos por suscripciones relacionadas con el desarrollo de aplicaciones y otras tecnologías emergentes alcanzaron $112 millones durante el trimestre, un aumento del 33% anual.

Beneficios de explotación: Los beneficios de explotación GAAP para el trimestre alcanzaron 81 millones de dólares, un 17% más anual. Después de ajustar los gastos de compensación basados en acciones en especie, la amortización de activos intangibles y gastos de transacción relacionados con combinaciones de negocios, los beneficios de explotación no-GAAP para el tercer trimestre fueron de $ 143 millones, un 16% más anual. Para el tercer trimestre, el margen operativo GAAP fue de 13,1% y el margen operativo no-GAAP fue de 23,3%.

Beneficios Netos: Los beneficios netos GAAP para el trimestre fueron de 68 millones de dólares, o 0,37 dólares por acción diluida, frente a $47 millones o $0,25 por acción diluida del trimestre del año anterior. En el tercer trimestre del año fiscal 2017, los ingresos netos GAAP y las ganancias por acción diluida se beneficiaron de $6 millones y aproximadamente $0.03, por la actualización de las Normas de Contabilidad 2016-09 ("ASU 2016-09") en el primer trimestre de Año fiscal 2017.

Después de ajustar los gastos de compensación basados en acciones no en efectivo, la amortización de los activos intangibles, los costes de transacción relacionados con combinaciones de negocios, y los gastos por intereses no en efectivo de acumulación de descuento de la deuda, los beneficios netos no-GAAP para el trimestre fueron de $111 millones, o $0,61 por acción diluida, en comparación con los $89 millones, o $0,48 por acción diluida, del trimestre del año anterior.

Efectivo: El flujo de caja operativo fue de $136 millones para el tercer trimestre, una disminución de 8% sobre una base interanual. El efectivo total, los equivalentes de efectivo y las inversiones al 30 de noviembre de 2016 ascendieron a $2.000 mil millones, tras la recompra de aproximadamente $125 millones, equivalente a unos 1,6 millones de acciones ordinarias en el tercer trimestre.

Para consultar los datos financieros completos, visite: https://investors.redhat.com/

Acerca de Red Hat, Inc.

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial, con un enfoque impulsado por la comunidad para la obtención de tecnologías cloud, Linux, middleware, almacenamiento y virtualización de alta fiabilidad y rendimiento. Red Hat también ofrece servicios de soporte, formación y consultoría. Como eje central de una red global de empresas, partners y comunidades open source, Red Hat ayuda a crear tecnologías competentes e innovadoras que liberan recursos para el crecimiento y preparación de los consumidores para el futuro de las TI. Conozca más en http://es.redhat.com. Â

Declaraciones sobre Previsiones

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa pueden constituir “declaraciones sobre previsiones” según se recoge en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones sobre previsiones proporcionan expectativas actuales o hechos futuros basados en ciertos supuestos e incluyen declaraciones que no están directamente relacionadas con ningún hecho histórico o presente. Los resultados reales pueden variar notablemente de los indicados en las citadas declaraciones sobre previsiones debido a múltiples factores entre los que se encuentran: riesgos relacionados con retrasos o reducciones en el gasto de tecnología de la información, los efectos de la consolidación de la industria, la capacidad de la compañía para competir con eficacia; la integración de adquisiciones y la capacidad de comercializar tecnologías y productos adquiridos con éxito, la incertidumbre y los resultados adversos en litigios y acuerdos relacionados, la incapacidad de proteger adecuadamente la propiedad intelectual de la empresa y de la posible violación o incumplimiento de los derechos de licencia con respecto a la propiedad intelectual de terceros, la capacidad de ofrecer y estimular la demanda de nuevos productos e innovaciones tecnológicas en forma oportuna, los riesgos relacionados con los datos y las vulnerabilidades de seguridad de información, la gestión ineficaz y control sobre el crecimiento de la compañía y las operaciones internacionales, fluctuaciones en los tipos de cambio y su dependencia del personal clave, así como otros factores contenidos en nuestra última Memoria Anual en el Formulario 10-K (copias de los cuales se puede acceder a través del sitio web Securities and Exchange Commission en http://www.sec.gov), incluyendo los que se encuentran en los capítulos “Factores de riesgo” y “Discusión de la Gestión y Análisis Financiero y Resultados de las Operaciones”. Además de estos factores, el rendimiento, producto y resultado futuros reales pueden variar a causa de factores más generales, incluyendo (sin limitarlos): las condiciones generales y tasas de crecimiento de la industria y el mercado, las condiciones económicas, cambios gubernativos y de políticas públicas o el impacto de desastres naturales, como terremotos e inundaciones. Las declaraciones sobre previsiones incluidas en este comunicado representan las opiniones de la empresa en la fecha de la publicación del mismo y pueden, por tanto, estar sujetas a cambios. Aunque la empresa puede actualizar estas previsiones en cualquier momento futuro, se exime específicamente de la obligación de hacerlo. Estas previsiones no deben considerarse, por tanto, representativas del punto de vista de la empresa en fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

