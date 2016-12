El trading con CFDs requiere infraestructuras de TI fiables

21/12/2016 - 13:05

Plus500 (www.plus500.es) la plataforma online de negociación de CFDs a nivel global, utiliza los centros de datos más avanzados para permitir a sus clientes operar en tiempo real con acciones, materias primas y otros productos financieros. Para evitar el más mínimo fallo, todos los sistemas utilizados están diseñados de forma redundante para asegurar la disponibilidad del flujo de precios en el mercado. Este es el caso no sólo para los componentes individuales dentro del centro de datos, Plus500 también utiliza múltiples centros de datos con el fin de evitar fallos en la conexión o incidentes similares.

Durante las situaciones de volatilidad en el mercado, operar con CFDs ofrece la oportunidad de beneficiarse de los cambios a corto plazo del mercado.

Por ejemplo, la OPEP está negociando reducir la producción de petróleo y aplicar tasas de producción a los países no miembros, como Rusia. Esta situación está creando una incertidumbre provocando que el precio del barril esté a la baja durante un tiempo. Debido a la dependencia del petróleo en las economías mundiales, los cambios en los precios pueden llevar a movimientos significativos en los precios de las acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores. En esta situación, los CFDs son una buena herramienta. Este tipo de trading conlleva algunos riesgos por lo que podría no ser adecuado para todos. Sin embargo, una estrategia inteligente y un partner fiable, como Plus500, son dos requisitos indispensables a la hora de empezar a negociar.

Plus500 ofrece los medios necesarios para aprender a manejar CFDs. Los clientes que quieran aprender a desenvolverse en este área del trading tienen la oportunidad de abrir una cuenta demo por un período de tiempo ilimitado en la plataforma de trading Plus500. Todo el mundo puede comprobar si el trading con CFDs es aplicable a sus conocimientos del medio financiero. Tanto el modo real como en la demo, la plataforma funciona con precios en tiempo real. Esto significa que los clientes pueden decidir rápidamente en caso de cambios de tarifas y trabajar sobre el mercado.

Plus500 cuenta con los centros de datos más actualizados de Europa. Todos los sistemas están diseñados, de forma minuciosa, para poder solventar los fallos más pequeños. Esta es la razón por la que Plus500 puede asegurar a sus clientes una alta disponibilidad del flujo de datos de las cotizaciones. Para evitar problemas técnicos aún mayores, Plus500 utiliza múltiples centros de datos para que incidentes, como el fallo de conexión de datos, puedan ser compensados.

Al mismo tiempo, los recursos de TI existentes están escalando automáticamente según el volumen de datos utilizados por los clientes de Plus500. Así nos aseguramos de que el flujo de información funciona sin problemas en todo momento. Especialmente en el campo del trading, una infraestructura de TI de confianza es importante, área donde Plus500 invierte una cantidad significativa para su desarrollo.

Asaf Elimelech, CEO de Plus500,

"Usando nuestra plataforma de desarrollo propio, estamos asegurando que nuestros clientes obtengan una herramienta de confianza y estable para que poder operar con CFDs en cualquier momento".

Aparte de tener una plataforma web para PC y Notebooks, Plus500 también ofrece una App para sistemas operativos móviles como iOS, Android y Windows Mobile.

Acerca de Plus500

Plus500 ha desarrollado y opera una plataforma de trading online para que usuarios minoristas puedan negociar CFDs internacionales a través de más de 2.250 instrumentos financieros subyacentes, que incluyen acciones, ETFs, divisas, índices y materias primas. La compañía permite a los usuarios negociar CFDs en más de 50 países. La plataforma de trading online es accesible desde una amplia variedad de dispositivos (PC, Web, iOS (iPhone/iPad), Android y Surface), en 31 idiomas y para distintas monedas.

Los administradores consideran que el éxito de la compañía hasta la fecha se ha debido principalmente a la tecnología propia que ha desarrollado y sigue desarrollando para soportar la plataforma de trading. La plataforma de operaciones ha sido diseñada para ser lo más intuitiva y fácil de usar posible. Los administradores consideran que este énfasis en la tecnología, junto con la estrategia de marketing de la compañía, ha ayudado a diferenciar la empresa de sus competidores.

