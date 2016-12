El impuesto del tabaco recauda lo mismo que en 2007 pese a que el precio se ha duplicado

A mi el que me ha defraudado es Echenique. Un argentino que ha venido a chupar del bote. Antiguo afiliado a Ciudadanos (con carnet) y que luego se pasó a la banda de Podemos. Ese es uno de los que mas me ha defraudado en todo el 2016. Otro chupón mas. Y por ello de chupar me ha venido en esta noticia a la memoria.