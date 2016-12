Los relojes suizos se 'paran': las exportaciones podrían caer a niveles de 1984

Les esta bien empleado por subir exageradamente los precios cada año.



Si el poder adquisitivo de la gente no mejora, se recorta en lujos y cosas innecesarias, y el reloj lo es. Además, los hay bien bonitos de marcas mas baratas.



Con el reloj no se hace el menú de la semana.



No sube el sueldo, baja el nivel de vida, se recortan lujos. Eso se hace aquí o en china o donde sea.