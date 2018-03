José María García: "Levantaremos unos 12.000 pisos de alquiler barato con capital privado"

Para el 1buennegocio:



Usted hace el calculo de construir pisos de 30 m2 y por el precio de alquiler que pone, situados cerca de la M30.



Esa no es la realidad.Ponga piso de 50 m2 minimo y precio de alquiler situado cercano a la M50 tirando a 7 u 8 €/m2 ¿Los Berrocales?¿Los Ahijones?



Habria que ver el reparto de impuestos como el IBI siendo el propietario del suelo la Comunidad Autonoma y usted del edificio y si no se crearan otros en los proximos 50 años.Desde luego no piense que los pisos se mantienen 50 años sin obras de conservacion y mejora, cambio de ventanas, electrodomesticos, poceria de edificio, adaptacion ascensores, instalacion electrica o tuberias etc



No descarte que la Comunidad Autonoma en 50 años le diga que el edificio esta en ruina tecnica, que hay que echarlo abajo y asi empezar el negocio de nuevo.Usted podria pleitear pero la demolicion a su cargo y el realojo de vecinos tambien.Para eso si no se lo expropian directamente.



A mi echando cuentas me sale que no va a sacar mas de 30 millones anuales y probalemente tarde 12-15 años en amortizar.



Ah y desde luego vaya pensando donde sacar 600 millones de euros.