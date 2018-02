La APEI prevé incrementos moderados del precio de la vivienda y avisa de la escasez de oferta en las capitales

La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) alerta que el 2018 comienza marcado en el sector de la vivienda por la escasez de producto en las capitales, tanto para el alquiler como la compra, si bien estima que los precios tenderán a crecimientos moderados gracias a la puesta en marcha de nuevas promociones que inyectarán vivienda al mercado.

El presidente de la APEI, Óscar Martínez, explica que esta situación está provocando que muchas de las agencias que abrían sus puertas al amparo del buen momento del sector, estén cerrando por falta de producto.

La organización, que agrupa a más de 1.200 agencias inmobiliarias en toda España, advierte de que la falta de vivienda se extiende de forma generalizada en la mayor parte de las capitales españolas, y el problema se agudiza ante la falta de producto para cubrir la demanda de compra.

Tras casi tres años con aumentos de las ventas, no hay producto y la nueva construcción se ha iniciado prácticamente en 2017, explica la APEI, que señala que, aunque la obra nueva es ya importante, no iguala a la demanda, y la oferta que queda, aunque a buen precio, "no es deseable".

Asimismo, subraya que "escasea la vivienda con buenas características que demanda el mercado". De hecho, durante el segundo semestre de 2017, un año muy bueno para la venta, ya se observaba una ralentización en el cierre de operaciones. El ejercicio concluía con 472.000 operaciones, según los recientes datos del INE, un volumen considerablemente por debajo de las previsiones situadas en torno a las 560.000 operaciones.

Según la APEI, aunque no de forma generalizada, sí en muchas zonas de España se observaron en 2017 subidas de precios en la vivienda por encima de lo que se podría considerar "normal en estos momentos. En este sentido, el presidente de la APEI ve "necesario" que los precios para el alquiler y la venta se moderen a lo largo del 2018 y que las administraciones públicas pongan en marcha medidas efectivas para mejorar la oferta de alquiler.

En esta línea, señala que más alquiler rebajaría la presión en los precios de la vivienda residencial en general y apunta que, de momento, la falta de producto para satisfacer la demanda ya tiene un impacto directo en la mediación inmobiliaria y muchas de las agencias que abrieron al amparo de la bonanza del sector están echando el cierre.

Construcción y falta de financiación

Pese a estas circunstancias, la APEI se muestra "optimista" en su previsión para el 2018 y estima que los precios tenderán a crecimientos moderados gracias a la puesta en marcha de nuevas promociones que inyectarán vivienda al mercado.

Esta previsión se sustenta en que el cierre de 2017 se produjo con cerca de 60.000 visados para obra nueva y además, a finales del último ejercicio realizaron muchas operaciones de compra de suelo que estaba en manos de los bancos.

"Esto favorecerá que progresivamente se iguale la oferta y la demanda", explica Martínez, quien augura que los bancos sigan concediendo préstamos para la compra y que lo amplíen a promotoras, que de momento "no tienen facilidades para la financiación".

