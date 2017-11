José Manuel Calvo: "La nueva ley del Suelo colapsará la Administración autonómica"

José Manuel Calvo, investigador y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, se siente muy satisfecho de sus dos años como concejal de Urbanismo al frente del Ayuntamiento de Madrid. Aunque piensa que el modelo de ciudad del PP no se supera en una legislatura y cree que hacen falta dos legislaturas como mínimo para transformar la ciudad, afirma que está poniendo las bases de esa transformación. | Más noticias en la revista digital gratuita elEconomista Inmobiliaria.

Pregunta: ¿Qué balance hace de estos dos años como concejal de Urbanismo?

Respuesta: Un balance positivo. Hemos puesto en marcha nuestras dos grandes líneas estratégicas. Primero, el plan integral de rehabilitación con el Plan Mad-re, que es la primera etapa. Un plan de subvenciones a fondo perdido para que las comunidades de propietarios puedan rehabilitar sus casas, centrado en aquellas zonas más vulnerables de la ciudad. Este plan el año pasado agotó todo el presupuesto, dotado con 24 millones y ya han empezado las obras y para este año hemos duplicado esa partida a casi 50 millones. El segundo, es el cambio de cultura de movilidad, donde ponemos al peatón en el centro y apostamos por la multimodalidad, con transporte público, bicicleta y medios verdes.

P: ¿Cómo avanzan los trámites en Mahou-Calderón y 'Operación Chamartín'?

R: Mahou-Calderón tiene la aprobación provisional, porque es una modificación del plan del Ayuntamiento de Madrid y ahora falta la aprobación definitiva por la Comisión de Urbanismo y el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que se hará antes de que finalice el año, y a partir de ahí, hay que hacer todos los trámites de convenio de gestión, urbanización, licencias, etc. En la Operación Chamartín trabajamos en la traslación de ese acuerdo al que llegamos en julio, a una ordenación pormenorizada de todo el ámbito con mesas de participación con el BBVA, el Ministerio de Fomento y los vecinos para recibir propuestas, y de aquí a final de año completaremos el diseño del proyecto. En el primer trimestre de 2018 se tramitará la aprobación parcial y a final de año tendremos la aprobación final.

P: Existe una opinión en el sector que apunta a una falta de vivienda barata en Madrid. ¿Cómo podrían impulsarse los desarrollos del este?

R: La solución a la vivienda no pasa por poner en marcha los desarrollos del sureste. Este Ayuntamiento no ha tocado ninguno de los planes existentes en este ámbito y si desde el año 2011 no han sido capaces de llevar estos planes que ya estaban aprobados será porque este desarrollo no es tan viable como dicen. Este Ayuntamiento ha presentado un plan director para conducir estos desarrollos. Pensamos que Berrocales sí es viable, porque han hecho unas inversiones muy potentes y tiene viabilidad económica. Ahijones es menos viable, han hecho una inversión muy dispersa, que no permite que el desarrollo salga adelante, pero a pesar de ello, hemos planteado dividirlo en dos unidades de actuación y revisar los tiempos de desarrollo y los convenios. En Los Cerros y Valdecarros hemos propuesto una revisión integral en unidades de ejecución más pequeñas de estos ámbitos, que permita a la ciudad absorber esa demanda.

P: ¿Cómo cree que podría otorgarse mayor seguridad jurídica a las operaciones inmobiliarias para evitar situaciones como la que se da en Valdebebas?

R: Muy fácil, cumpliendo la ley. Lo que pasa es que hasta ahora han intentado saltarse la ley y si buscas atajos estás destinado al fracaso. En Valdebebas había una sentencia de 2013 que dice que está todo bien, pero en 2014 en Valdebebas se tramita un plan especial para incrementar la edificabilidad y cambiar los usos de la pastilla comercial a residencial. Lo que pasó fue que un juez lo anuló, porque mediante un plan especial no se pueden cambiar los usos ni incrementar la edificabilidad y para poder salvar a toda la gente implicada que compró suelo en base a ese plan especial pidieron revisar todo el planeamiento de Valdebebas y nosotros hemos dicho que no, que vamos a ajustar la realidad física a la jurídica de Valdebebas y volver al plan 2013, para hacer un proyecto de reparcelación económica y de urbanización, y con esta seguridad jurídica seguir operando. Pero hay que dejar de hacer trampas.

P: ¿La reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que está actualmente en tramitación, podría resolver estos problemas?

R: No. No va a resolver ningún problema y va a generar más. Hemos analizado en profundidad el borrador de la Ley y no aporta a los Ayuntamientos ni un solo instrumento de los que necesita en este momento para ir a un desarrollo urbano más racional. Es más, si esta Ley se llega a aplicar colapsará la Administración autonómica, porque todas las licencias de toda la región pasan a estar supervisadas por la Comunidad de Madrid. Es una Ley que solo se centra en el suelo, y además en el suelo urbano. Debería ser más ambiciosa y se queda muy corta. No creo que llegue a aplicarse. De hecho, desde la Comisión de Urbanismo de la Federación de Municipios de Madrid hemos aprobado una resolución por unanimidad en contra del borrador de esta Ley.

P: ¿Están analizando poner en el mercado suelo público?

R: Estamos analizando y estamos ya poniendo suelo por la vía del derecho de superficie. En su momento en Madrid funcionó esta fórmula y hemos redactado ya dos pliegos y en breve va a salir suelo en Carabanchel y Vallecas para un total de 400 viviendas. El concurso está acotado a entidades cooperativas y empresas sin ánimo de lucro, y si comprobamos que esta fórmula funciona, sacaremos mucho más suelo.

