La socimi de George Soros, Hispania, suspende una operación de 500 millones por la situación de Cataluña

Me parece que ya las rentas son altas y no hay capacidad de aumentarlas. Mercado al 40% de desocupación...no merece la pena hacer nuevas oficinas, otra cosa será reformar las antiguas.



Pero la verdadera burbuja está en el mercado logístico. pagándo entre 5-5.5 e por m2¡¡¡ No aprendemos.