Así son los nuevos perfiles profesionales que buscan las empresas en la era digital

Los departamentos de recursos humanos de las empresas con un pie en la digitalización se estrujan las neuronas para dar con los perfiles que más convienen en estos procesos de transición. Ante la velocidad de los cambios, temen que esos nuevos trabajadores caduquen demasiado pronto. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Factoría 4.0

Para evitar estos riesgos, la escuela de negocios nativa digital ICEMD, de ESIC Business & Marketing School, ha lanzado ahora ICEMD Technology. Ésta basa su oferta en formación puramente techie a partir de los conocimientos y habilidades más oportunos para quienes estén llamados a ocupar esos nuevos puestos en las organizaciones. Su presidente, Joost van Nispen, explica a elEconomista que "aún hay directivos y empresarios que siguen considerando la tecnología como un mal necesario en lugar de como una oportunidad".

Le preguntamos qué requisitos debe cumplir un líder en una de estas compañías y, como primer apunte, deja claro que deben haber aprendido bien la lección y entender el impacto que está teniendo la economía digital en los modelos de negocio de las empresas y en la forma de comunicar, relacionarse, y vender a los clientes. "También deben saber gestionar una plantilla cada vez más global y diversa, y saber integrar hasta cuatro generaciones diferentes en la misma empresa. Conviene por tanto que tengan una amplia experiencia global además de saber canalizar las motivaciones, temores y comportamientos de personas de edades muy diferentes. Tener bien desarrollada la inteligencia emocional será una importante ventaja".

Además, a estos profesionales se les pide cada vez más que sepan analizar e interpretar los datos. Para ello no basta con que conozcan las diferentes herramientas digitales de marketing y gestión, sino haber tenido algo de experiencia en su uso. En ese retrato perfecto del innovador digital tampoco podemos olvidar, según el presidente de ICEMD que deben saber colaborar en equipo, ser buenos comunicadores y motivadores. "Deben saber liderar la transformación de la empresa hacia protocolos y pautas de comportamiento cada vez más transparentes". Y, por último, deben conocer las nuevas metodologías ágiles y saber implantarlas en sus empresas.

En ese escenario de transformación digital, las escuelas de negocio también tienen que saber adaptarse a los nuevos tiempos. "Muchas siguen utilizando modelos y metodologías de enseñanza anticuadas. De hecho, se centran en la enseñanza en lugar de modelos de aprendizaje que aseguren que el alumno adquiera los conocimientos y las habilidades necesarias para abrirse camino en la Economía Digital", explica Van Nispen.

Para el presidente de ICEMD, los retos fundamentales pasan por la evolución de sus modelos de negocio, la apertura de nuevos canales y la gestión de la innovación. Añade que para adaptarse deben practicar la "escucha activa" y así entender la evolución de las necesidades de sus alumnos. En el caso de ICEMD Technology, la oferta incluye 17 másteres y cursos especializados que abarcan campos diversos desde el blockchain al cloud computing, pasando por data scientist, ciberseguridad, virtualización, big data, realidad virtual y aumentada, internet de las cosas, industria 4.0 y hasta hacking ético.

¿Saben a ciencia cierta las empresas lo que necesitan?, le preguntamos. "La gran mayoría no lo tiene nada claro ni mucho menos lo saben a ciencia cierta. Necesitan invertir en programas de formación continuada para mantenerse al día. De la misma manera que los profesionales deben invertir en Lifelong Learning, las empresas deben convertirse en Learning Organizations si no quieren equivocarse en la identificación de los conocimientos y habilidades que debe reunir el talento a contratar. Si no lo hacen, pagarán muy caro los inevitables errores en la contratación".

La transformación digital también ha modificado la manera de reclutar nuevos perfiles. Van Nispen aclara que antes que nada, hay que tener en cuenta que la formación, motivación y fidelización del talento que ya hay en las empresas es por lo menos tan importante como la contratación del talento nuevo. "Las empresas excelentes buscan empleados excelentes, y luego los cuidan y los convierten en Brand Ambassadors".

Para ello, añade el presidente de esta escuela de negocios que las empresas deben aplicar a la contratación y fidelización del talento las mismas pautas que llevan años aplicando a los clientes: "Deben practicar el Employer Branding es decir, cuidar su marca como empleadores, convertir sus empleados en Embajadores de su marca, gestionar bien la experiencia del talento y la relación con el talento, tener un sitio especial en su web dedicado a la contratación del talento, así como canales dedicados en medios sociales como Twitter". ¿Qué otras tendencias han detectado en el nuevo mercado de trabajo digital? "Las nuevas generaciones, Millennials y Generación Z, tienen expectativas muy diferentes. Prefieren nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, son partidarios de una profunda flexibilización de los horarios -hasta eliminarlos totalmente, en casos extremos-, prefieren el teletrabajo parcial o total, se sienten a gusto en espacios abiertos que fomenten la colaboración, etc.

El creciente impacto de sitios que actúan como recursos para el talento, como Glassdoor, el TripAdvisor del mercado del talento, con valoraciones de las empresas desde la perspectiva del empleado, con los salarios recibidos por diferentes cargos, el grado de apertura de la empresa a la conciliación de la vida personal y profesional, etc. "En general, el talento es ahora mucho más exigente que antes. Se nota la recuperación económica, la llegada de nuevas generaciones y la apuesta cada vez más destacada por la diversidad en el más amplio sentido de esta palabra", concluye.

