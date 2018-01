Se busca talento para afrontar con éxito la transformación digital

Las universidades viven de espaldas a las necesidades del mercado

Empresas, ciudades y países deben adaptarse para atraer talento

El 76% de las empresas suspende en su grado de madurez digital, según un estudio publicado por Inesdi e Incipy en colaboración con Indigital Advantage para evaluar el nivel de digitalización de las empresas. La nota media en transformación digital sería del 3,7 sobre 10, un suspenso bajo para la gran mayoría de compañías. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Factoría 4.0

Esta es la mala noticia. ¿Y cuál es la buena? La noticia positiva es que tres de cada cuatro empresas se encuentran en un proceso inicial o en camino de su transformación digital. Y eso significa que éstas van a necesitar varios profesionales con la formación adecuada para que este proceso se lleve a cabo con éxito.

La duda que se plantea es: ¿estamos preparados para dar respuesta a la demanda de talento digital necesaria para llevar a cabo una transformación digital de forma eficiente? Esta transformación supone para las empresas, además de un cambio tecnológico, un cambio en la manera de entender el negocio, de relacionarse con sus clientes, consumidores y empleados, una nueva cultura y al final y al cabo, una nueva manera de acercarse al mundo.

Universidades de espalda a la realidad

Gran parte de las universidades españolas viven, en gran medida, de espaldas a la realidad de las necesidades tan cambiantes del mercado laboral. Buena parte de su profesorado no posee experiencia empresarial y no entiende un mundo que cambia de manera permanente ni los innovadores modelos de negocio que transforman industrias y sectores. Como consecuencia, en un entorno en constante cambio, el modelo educativo tradicional es ineficaz, lento y poco flexible y no se adapta al mundo de la empresa del siglo XXI. Y, por lo tanto, un grave perjuicio para que los jóvenes puedan desarrollarse en ese nuevo mercado laboral. En definitiva, además de tener unos conocimientos técnicos, las empresas buscan a profesionales con una actitud abierta, que abracen la innovación así como con habilidades comunicativas y sociales, que les permitan desenvolverse y adaptarse continuamente.

En Indigital Advantage llevamos a cabo procesos de selección de perfiles y directivos digitales y también tecnológicos, en posiciones que, en muchos casos, son difíciles de cubrir por la falta de profesionales formados en esta materia. En estos procesos hay cinco características del actual mercado laboral que hay que tener presente:

1. Los profesionales digitales están mejor retribuidos que los no digitales

El Director de Seguridad de la Información y el Responsable de la Estrategia Digital son los puestos mejor retribuidos, con salarios que se situarían entorno a los 140.000 euros, llegando a los 200.000 euros según el profesional y la compañía. A pesar de estos atractivos salarios, las materias digitales tienen escasa penetración en la formación universitaria, por lo que es imprescindible estar al día de las tendencias del mercado y desarrollar las capacidades digitales. Todo cambia a gran velocidad y las empresas necesitan personas capaces de saber cómo funcionan los nuevos entornos digitales, los nuevos consumidores, ser capaces de analizar la gran cantidad de datos a nuestra disposición y mover a la empresa en la dirección digital correcta.

2. Existen pocos directivos de alto nivel que al mismo tiempo cuenten con conocimiento, formación y experiencia digital

Hemos visto casos de directores de marketing que han perdido su puesto por la necesidad de contar con un nuevo directivo con perfil digital. En nuestro país pueden ser poco más de 100 los altos directivos realmente digitales, capaces de convertir lo digital en una ventaja competitiva para sus empresas. Sin equipos directivos digitales, no será posible la transformación digital.

3. La capacidad de aprender y adaptarse de forma rápida es un valor

Cada año aparecen nuevas profesiones, por lo que necesitamos a personas capaces de aprender de forma rápida las nuevas necesidades. Digital Account Executive, Customer Intelligence Analyst, Traffic Manager o Chief Information Security Officer (CISO) son algunos de los trabajos que han entrado en el Top 25 de profesiones digitales de 2017 de Inesdi. Ser creativo y tener capacidad de aprender son algunos de los requisitos de la esta nueva realidad empresarial.

4. Las profesiones tecnológicas en alza

Los profesionales formados en profesiones tecnológicas tienen trabajo de forma inmediata en las empresas. Tanto es así que muchos deciden trabajar por su cuenta y convertirse en freelance, por lo que retenerlos se acaba convirtiendo en un reto para las empresas. Es necesario incentivar a nuestros jóvenes a que opten por carreras de ciencia y tecnología, en especial a las mujeres, ya que en el campo femenino queda mucho camino por recorrer y oportunidades que aprovechar.

Y las empresas deben implementar estrategias de employer branding que les permitan ser atractivas al talento digital y tecnológico.

5. Atraer talento es un reto para las grandes ciudades

En un entorno global, ya no sólo las empresas se tendrán que "esforzar" por atraer y retener talento, también las ciudades y los países deberán contar con una estrategia para ser atractivos a los mejores profesionales del planeta. Los grandes profesionales toman las decisiones de dónde vivir y trabajar en función de diferentes factores, y el lugar de trabajo y el entorno es uno de ellos.

Actualmente nos encontramos en un mercado con una alta competencia donde distinguirse del resto es complicado. Por ello, gran parte de las empresas españolas están en proceso o van a entrar en un proceso de transformación digital, fundamental para nuestra competitividad y supervivencia en el mercado. Estos procesos solo podrán llevarse a cabo de forma eficiente y con éxito si contamos con las personas formadas adecuadamente y con las capacidades necesarias para ello.

PUBLICIDAD